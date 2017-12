Vianoce oslávime jarnými teplotami

Chlad a mráz z uplynulých dní budú mať počas vianočných sviatkov stopku. Tzv. vianočné oteplenie k nám príde po okraji tlakovej výše, ktorá má stred v oblasti juhovýchodnej Európy a neobíde ani strednú Európu a Slovensko.

Klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ) v Bratislave Pavol Faško hovorí, že počas sviatkov bude nielen teplo, ale aj veľmi ustálené a pokojné počasie, pri ktorom sa na juhu, ale aj v iných častiach Slovenska snehová nádielka neudrží.

„Kým však pocítime pokoj Štedrého dňa, teda 24. decembra, treba upozorniť najmä návštevníkov hôr a lyžiarskych stredísk, že v sobotu a ešte aj v skorších nedeľných hodinách bude na horách silno fúkať. Vietor tam môže dosahovať aj silu víchrice, môže prekročiť aj 100 kilometrov za hodinu,“ zdôraznil Faško.

Cez sviatky takmer jarné počasie

V nižších polohách bude sviatočná nedeľa z pohľadu počasia iná. Na miestach, najmä na juhozápade a potom aj smerom na východ, kde ustúpi oblačnosť a objaví sa slnko, teplota vzduchu pôjde citeľne nahor. Teploty vzduchu dosiahnu niekde okolo +10, dokonca aj viac stupňov.

Historické teplotné rekordy síce nepadnú, no k tým plusovým nebudú mať nedeľné teploty ďaleko. „Na Štedrý deň bolo v histórii meteorologických meraní na Slovensku najteplejšie v roku 1958, keď v Piešťanoch namerali +14,5 stupňa. Len o šesť desatín menej namerali pred tromi rokmi na letisku v Bratislave,“ ozrejmil meteorológ.

Štedrý deň si však pamätá aj tuhé mrazy, špecifickým bol rok 1961. Vtedy dosiahli teploty v Oravskej Lesnej –33,7 stupňa. Menej ako –30 stupňov namerali aj v Plavči, Rabči, ale aj v Ružomberku.

Po nedeli prídu dva sviatočné dni a počas nich bude pokračovať takmer jarné počasie. Po sviatkoch až do posledného dňa v roku sa počasie na Slovensku vráti k tohtoročnej typickej premenlivosti. „Na oblohe sa bude striedať slnko s oblačnosťou i dažďom. Vo vyšších polohách môže zasnežiť, niekde môže padať dážď so snehom. Teploty však príliš neklesnú, hoci plus desať stupňov už nebude. Isté je však aj to, že ani v tomto období nám zima nebude,“ podčiarkol Faško. Tento nestály ráz počasia nás vyprevadí až do nového roka.

Kedy sa vrátia zimné mrazy? Faško odhaduje, že by to tak mohlo byť v prvých januárových dňoch. „Šiesteho januára sú v kalendári Traja králi a k nim sa zvykne viazať tzv. trojkráľová zima. Či k nám Traja králi zimu naozaj privezú, na to si ešte budeme musieť niekoľko dní počkať,“ dodal klimatológ.