Na diaľnici D1 sa stala vážna nehoda, jedna osoba to neprežila

Diaľnicu D1 v smere z Bratislavy do Trnavy po vážnej dopravnej nehode na 20 km pri Senci opäť sprejazdnili. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Diaľnicu D1 v smere z Bratislavy do Trnavy v sobotu poobede uzatvorili pre vážnu dopravnú nehodu. Jedna osoba pri nej zahynula, ďalšia sa vážne zranila. Na mieste zasahoval aj vrtuľník. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.

K dopravnej nehode troch vozidiel, z toho jednej dodávky, došlo okolo 15.20 h v blízkosti zjazdu z diaľnice na Senec. Pri nehode utrpel 66-ročný muž zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom a lekár musel skonštatovať jeho smrť. Ťažko sa zranil aj 41-ročný muž, ktorý utrpel viacnásobné vážne poranenia celého tela. Leteckí záchranári ho previezli do nemocnice v umelom spánku. Ľahko sa zranil 42-ročný muž, ktorý bol tiež prevezený do nemocnice.

Diaľnicu D1 v smere z Bratislavy do Trnavy museli na niekoľko hodín uzavrieť. Polícia odkláňala dopravu na starú Seneckú cestu.

