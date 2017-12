Prezident Kiska navštívil horských záchranárov aj rodiny v núdzi

Ako povedal, symbolicky sa tak chcel poďakovať tisícom ľudí na Slovensku, ktorí sú v práci aj v sviatočný deň a nemôžu byť so svojou rodinou. „Sú povolania, v ktorých musia ľudia pracovať aj dnes, starajú sa o našu bezpečnosť, zdravie, aby sa svietilo, kúrilo. Ďakujeme im za ich službu, aj za to, že keď my sme doma v pohodlí so svojimi rodinami, oni sa starajú o to, aby sme sa cítili bezpečne a dobre,“ uviedol počas návštevy pre médiá prezident. Okrem záchranárov spomenul aj lekárov, zdravotné sestry, políciu, pracovníkov elektrární, plynárni, vodárni a podobne.

V Horskej záchrannej službe pracuje pre oblasť Vysokých Tatier dokopy 24 záchranárov, dnes sú v v práci v stredisku piati, ďalší šiesti sú v pohotovosti na lyžiarskych svahoch. „Je to práca, v ktorej sa vyžaduje 365-dňový režim, vždy to na niekoho vyjde,“ skonštatoval záchranár HZS Miroslav Živčák. Štedrý večer v službe však býva podľa jeho slov zväčša pokojný, záchranári ho trávia pri kozube, nechýba ani kapustnica. „Ak je však hlásený nejaký zásah, samozrejme, musíme vyraziť do hôr,“ dodal. Náročnejší na zásahy je už tradične podľa jeho slov prvý a druhý sviatok vianočný, rovnako aj Silvester.

Po návrate domov ho čakajú rodinné povinnosti. „V sobotu som bol zodpovedný spolu s dcérou za zdobenie stromčeka, kapor je už v mlieku, a mojou úlohou ho bude po dnešných oficialitách pripraviť,“ dodal. Aj sobotu trávil Kiska s rodinou, a to v Starom Smokovci, kde sa boli sánkovať. „Chystáme sa aj lyžovať, uvidíme, čo toto počasie spraví s lyžiarskymi podmienkami. Dcéra ide od začiatku januára na lyžiarsky výcvik, určite musíme trénovať,“ povedal prezident s úsmevom.

Smutné Vianoce pre Kiskovu rodinu

„Zaželal by som všetkým občanom našej krajiny, aby si tieto sviatky skutočne užili v kruhu svojich najbližších, v láske, šťastí, porozumení a aby tá nálada, vianočná nálada, ostala v našich srdciach ideálne po celý budúci rok,“ uviedol.

Ako povedal, doma pravidelne dodržiavajú isté rituály. „Včera sme už ozdobili s deťmi stromček. Bola to hlavne úloha mojej dcéry a syna, ale ja som bol, pravda, veľký pomocník. Kapor je už namočený v mlieku, to je moja úloha, ho na Štedrí deň spraviť. Manželka už v sobotu navarila úžasnú kapustnicu, spravila zemiakový šalát, takže teraz sa už robia len posledné poriadky. O chvíľku prídem domov, zapojím sa do robenia poriadkov a podvečer sa všetci stretneme,“ povedal prezident.

Večeru začínajú spevom piesne Tichá noc a po prípitku majú oblátky, cesnak, med, kapustnicu, kapra, šalát a koláče.

Tento rok to budú pre nich prvé Vianoce s päťmesačným synom Martinom. „Budú to prvé jeho Vianoce v živote, ktoré si ešte veľmi neuvedomí, ale viem, že už na budúci rok budeme musieť stromček veľmi chrániť, lebo bude behať,“ dodal Kiska.

Ako povedal, jeho rodina prešla tento rok tragédiou, kedy im zomrel manželkin brat. „Prvýkrát tento rok nebudeme sedieť všetci za jedným stolom. Štedrovečerný prípitok bude určite o slzách, spomienkach a bude o tom, aby sme si vážili rodiny, aby sme si vážili každý deň, kedy môžeme byť so svojimi najbližšími, pretože nikdy nikto z nás nevie, čo nás čaká v najbližšom roku, mesiaci alebo týždni,“ doplnil prezident.

Stretol sa aj s rodinami v núdzi zo Spiša

Prezident SR Andrej Kiska absolvoval v Spišskej Novej Vsi vianočný obed s tromi rodinami v núdzi zo Spiša. Išlo o ľudí, ktorí bojujú s rakovinou, alebo prišli o jedného z rodičov.

„Žiaľ, nie každá rodina má to šťastie, aby zasadla za rodinný stôl úplná. Nie každá rodina má to šťastie, aby zasadla za stôl v plnom zdraví. Mnohé rodiny prechádzajú veľmi ťažkým obdobím aj v období vianočných sviatkov. Žiaľ, nie každá rodina si sadne za vianočný stôl, pri ktorom je toho dostatok. Sú rodiny, ktoré trpia obrovskou chudobou,“ povedal po obede s rodinami Kiska.

Podľa jeho slov sú Vianoce a nielen Vianoce obdobím, kedy by sme mali myslieť na tých, ktorí toľko šťastia v živote nemajú a pomáhať im.

Jana Cerková s manželom, ktorí prijali pozvanie na obed, sú onkologickí pacienti. „Ja som po liečbe, manžel momentálne v liečbe a je pre nás česť, že nás pán prezident pozval. Veľmi sa tešíme, veď Vianoce sú o tom, aby sme boli všetci spolu, to je najdôležitejšie,“ povedala pre TASR Cerková.

Pri chorobe človek podľa nej prehodnotí všetky hodnoty, a to, čo bolo podstatné, už nie je dôležité. "V podstate je dôležité to, aby ste žili, prežili, vyzdraveli a boli šťastní,“ doplnila.

Jaroslav Budzák sa so synom Jozefom stretol s prezidentom osobne prvýkrát. „Vážime si to, že sme sa tu dostali. Mali sme problémy, manželka zomrela, potom syn mal problémy, ja som absolvoval operáciu hlavy, osud sa s nami zahráva, ale je to už lepšie,“ dodal.