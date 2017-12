Fico: Ďakujem každému, kto musí vo sviatočné dni pracovať

Premiér Robert Fico ďakuje každému, komu pracovné povinnosti ukladajú pracovať aj vo vianočné dni. Novinárom to povedal počas návštevy hasičskej stanice v bratislavskej Petržalke.

Spolu s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom si okrem diskusie so službukonajúcimi hasičmi prezreli napríklad hasičskú techniku. „Je to naplnenie tradície, ktorú s pánom ministrom robíme každý rok," uviedol premiér. Zároveň skonštatoval, že „nastal obrovský posun, pokiaľ ide o hasičskú techniku a záchranu ľudí, životov a niekedy aj obrovských hmotných statkov". V tejto súvislosti poďakoval Kaliňákovi, ktorý sa podľa neho tejto problematike „vážne venuje". „Dnes keď navštívite hasičskú stanicu, zväčša nájdete modernú techniku, dobre pripravených ľudí, asi by sme ťažko zrátali hodnoty ľudské alebo majetkové, keby sme chceli zrátať, čo všetko hasiči už na Slovensku dokázali," zdôraznil.

Podľa ministra vnútra patrí vďaka „všetkým tým, ktorý cez sviatky strážia našu bezpečnosť", teda policajtom, hasičom záchranárom, lekárom sestrám, energetikom alebo napríklad zamestnancom v trojzmenných prevádzkach. Na adresu hasičov zdôraznil, že sa im vďaka kvalitnému výcviku podarilo skrátiť čas záchrany napríklad pri dopravných nehodách o 20 minút. „Aj preto dnes chceme vzdať hold a poďakovať sa za ich tvrdú prácu, ktorá nepozná sviatok ani deň ani noc," dodal s tým, že v Štedrý deň slúži v rámci rezortu vnútra viac ako tri a pol tisíc ľudí.

Fico s R. Kaliňákom si pochutia na kapustnici, L. Sólymos má halászlé

Premiér Robert Fico strávi Vianoce doma s manželkou a so synom. Štedrovečerné menu u nich tvorí kapor so zemiakovým šalátom a kapustnica.

„Moja mama robí kyslú hríbovú, ale tú mi prinesie v pondelok. Takže budem mať tú aj tú,“ priblížil svoje sviatočné menu Fico. Pred štedrovečernou večerou sa chystá ešte športovať.

Aj minister vnútra Robert Kaliňák si na štedrovečernú večeru pochutí na kapustnici od svojej manželky. „Je výbornou kombináciou bratislavských typov kapustníc a liptovských,“ skonštatoval Kaliňák, ktorého tento rok prichytil syn, keď v noci ako Ježiško zdobil stromček. „Mal som veľké množstvo vysvetľovania, ako to celé je,“ doplnil s úsmevom.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker chce cez sviatky oddychovať doma s rodinou. V kruhu blízkych ich strávi aj minister životného prostredia László Sólymos, ktorý je na Štedrý deň u brata. V príprave štedrovečerného menu sa totiž striedajú. Na stole nechýbajú oplátky, halászlé a kapor so šalátom. Teší sa na pokoj a na to, že rodina bude spolu.