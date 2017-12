Envirostratégia dáva návod a smer, ako ďalej v životnom prostredí, tvrdí Sólymos

Na návrhu, ktorý vypracoval Inštitút environmentálnej politiky pri MŽP, sa spolupodieľali odborníci zo všetkých sfér rozdelení do siedmich pracovných skupín.

Slovensko bude mať na budúci rok novú environmentálnu stratégiu, ktorá nastavuje systémové riešenia pre najväčšie environmentálne výzvy Slovenska, akými sú kvalita ovzdušia, odpady, vody, lesy či klimatické zmeny. “Po štvrťstoročí bude mať Slovensko novú envirostratégiu. Vzniká moderný a ambiciózny dokument, vďaka ktorému má Slovensko možnosť zaradiť sa medzi krajiny, ktoré v ochrane životného prostredia udávajú tón,” uviedol v rozhovore pre agentúru SITA minister životného prostredia László Sólymos. Pripomenul, že ministerstvo životného prostredia (MŽP) už pred pár dňami zverejnilo prvý návrh Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030 (Envirostratégia 2030), momentálne prebieha strategické posudzovanie jej vplyvov na životné prostredie.

Sólymos vyzdvihol, že na návrhu, ktorý vypracoval Inštitút environmentálnej politiky pri MŽP, sa spolupodieľali odborníci zo všetkých sfér rozdelení do siedmich pracovných skupín. Vychádzali pritom z podnetov od 160 odborníkov a z takmer 800 námetov od verejnosti. Zámerom Envirostratégie 2030 je zjednotiť environmentálne pravidlá pre rôzne sektory a vyriešiť kompetencie medzi rezortmi. “Cieľom je, aby sa environmentálne pravidlá pre rôzne sektory odrazili v ich politikách. Envirostratégia by mala udávať návod a smer, ako ísť ďalej a kam by sme sa mali dostať,” vyhlásil Sólymos.

Medzi hlavné opatrenia Envirostratégie 2030, ktoré majú ambíciu zlepšiť kvalitu životného prostredia a zdravia obyvateľstva, patrí napríklad posilnenie kompetencií správ národných parkov, dodržiavanie bezzásahovosti v najvyššom stupni ochrany chránených území, udržateľná ťažba dreva, podpora obehovej ekonomiky a motivačný systém poplatkov za odpad. Ďalšími opatreniami sú odklon od skládkovania odpadov, útlm výroby energie z uhlia a zavedenie environmentálnej výchovy do formálneho vzdelávania.