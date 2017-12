Tvrdí, že i keď 12 rokov robil v rozhlase, tak sa po nástupe do čela verejnoprávnej rádiotelevízie cítil ako archeológ. „Odkrýval som jednu vrstvu po druhej. Momentálne mám pocit, že už máme zmapované základné trajektórie, v ktorých sa táto zlúčená firma pohybuje. – Našiel som stredne veľkú firmu, v ktorej bolo odrobené veľa roboty. Na druhej strane, to pozlátko, ktoré intenzívne sa na ňu nalepovalo v prvom polroku 2017, bolo naozaj len pozlátko,“ zhodnotil stav Rezník päť mesiacov po nástupe do funkcie.

Za chrbát sa nepozerá

Rozpočet RTVS pre rok 2018 podľa Rezníka umožňuje, aby bol verejnoprávny rozhlas a televízia v nadchádzajúcom „roku osmičiek“, teda okrúhlych výročí rokov 1918 a 1968, z hľadiska programu výnimočný. V prvom roku svojho pôsobenia na čele RTVS sa sústredí na kvalitný program, a to televízny, rozhlasový a online obsah RTVS. Diváka a poslucháča totiž nezaujíma to, čo je pod povrchom, jednotlivé procesy, ale ich výsledok, upozornil.

Zaoberať sa chce aj riešením havarijných stavov budov či technologických sietí a zariadení. Nový šéf RTVS nechce očierňovať predošlý manažment Václava Miku. „Nie som človek, ktorý by mal vo zvyku pozerať sa sentimentálne za svoj chrbát. Snažím sa pozerať dopredu a fungovať tak, aby sme dali tejto firme víziu nielen do roku 2022, ale aj ďalej. Pretože v 20-tom roku nás čaká odchod z frekvenčných pásiem. Bude to veľký zlom a málo sa o tom hovorí. Dovolím si tvrdiť , že to bude drobná revolúcia pri šírení a vnímaní či televíznych, alebo iných programov,“ upozornil Jaroslav Rezník.

Rezník nechce nič skrývať

Cieľom Jaroslava Rezníka je, aby bol RTVS v roku 2022, teda na konci jeho päťročného funkčného obdobia, lídrom na trhu v programe a aj v technológiách. To podľa jeho slov znamená, že RTVS bude ponúkať programy, ktoré majú svoju etiku, estetiku, noblesu a nie sú zaťažené dlhými reklamami.

„Chcel by som, aby v RTVS bola vytvorená platforma na kultivované debaty, bez toho, aby sa tu používali nejaké emotívne zafarbené slová a aby Rozhlas a televízia Slovenska bola národná, kultúrna inštitúcia, ktorá bude mať pozitívny vplyv na to, ako sa spoločnosť vyvíja. To znamená, nebude nič zamlčiavať, nebude nič skrývať, bude objavovať, v debatách bude korektná, profesionálne zdatná a z hľadiska kreativity sa bude snažiť k sebe pritiahnuť to najlepšie, čo na trhu je. Ak sa toto podarí, budem úplne spokojný,“ dodal generálny riaditeľ RTVS.