Zmajkovičová: V Smere sme si zvykli, že všetko utiahne Fico

„Dávam si často otázku, prečo naše štruktúry, členovia strany sa necítia v poslednom čase byť súčasťou vládnej politiky, napriek tomu, že strana prijatými rôznymi vládnymi opatreniami snaží sa ísť cestou sociálnej politiky. Členov strany zneisťuje veľakrát nesúrodosť politických vyjadrení najvyšších predstaviteľov strany,“ povedala pre agentúru SITA Zmajkovičová.

Nikto sa s funkciou nenarodil

Podľa nej od roku 2004 na žiadnom okresnom sneme strany, na žiadnom stretnutí s členskou základňou v Trnavskom kraji nebol žiaden podpredseda strany, generálny manažér, minister, štátny tajomník. „Nuž tak je logickým vyústením, že členovia strany prestávajú cítiť, že sú súčasťou vládnej strany. Vo vnútri strany sme dopustili trend zneisťovania a spochybňovania, čo je základom pre vnútorný politický súboj,“ vyhlásila Zmajkovičová s tým, že to sa odzrkadlilo i na výsledku tohtoročných regionálnych volieb.

O Zmajkovičovej sa hovorí, že by mala prísť o funkciu krajskej predsedníčky. „Nikto sa nenarodil s funkciou a netreba s ňou ani pre ňu zomrieť,“ povedala. Pripomenula, že podpredsedovia strany ponúkli svoju abdikáciu v súvislosti s výsledkami regionálnych volieb. „Len jeden to myslel vážne (Marek Maďarič, pozn. red.). Tie ostatné boli čo? Klišé? Predseda strany na tlačovej konferencii zhodnotil výsledky regionálnych volieb a nevidel to tak dramaticky na rozdiel od iných,“ konštatovala Zmajkovičová.

Byť viac s ľuďmi, nie na pódiách

Podľa nej treba výmeny. „Treba vymeniť politické návyky, zvyklosti, politické klišé a byť viac s ľuďmi. Nie na pódiách, ale pod pódiami, alebo žiadne pódia,“ vyhlásila. Podľa nej sa potvrdilo, že v regionálnych voľbách uspeli tí, ktorí boli uveriteľní.

„A ako teda vlastne začať s výmenami? Odporučíme, či vyzveme poslancov NR SR za najsilnejšiu politickú stranu, aby sa vzdali mandátu pre ich neúspešnosť vo voľbách do VÚC? Odporučíme tým, ktorí zastávajú významné funkcie na krajských štátnych pozíciách, aby sa vzdali svojej funkcie pre ich neúspešnú kandidatúru v regionálnych voľbách. Tak ako? Či stačí si vybrať pár hromozvodov v štruktúrach. Rôzne informácie, ktoré sa plazia médiami, či vo vnútri strany majú za úlohu fungovať ako kukurica, ktorú hodíte do rozpáleného hrnca a začnú vyskakovať pukance a tými pukancami sú ľudia, ktorí v tej rozpálenosti a horúčkovitosti pohybu strácajú zábrany a charakter,“ povedala Zmajkovičová, podľa ktorej v živote a v politike obzvlášť sa stáva, že niekto musí vziať zodpovednosť i za to, čo nespôsobil a nemohol ovplyvniť a niekto nemusí nič, lebo pravda je ako farebná loptička. „Ak sa niekto rozhodne, odpáli nám farbu, akú on chce, teda jeho pravdu,“ dodala.