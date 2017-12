Mladí dostanú možnosť spoznať Európu z vlaku zadarmo

Mladí ľudia by mali na budúci rok dostať ako darček k osemnástym narodeninám celoeurópsky železničný lístok Interrail Pass. Ten im umožní precestovať 30 európskych krajín. Do skúšobného programu chce Európska únia investovať 12 miliónov eur. Cieľom je podľa europoslancov umožniť mladým spoznať starý kontinent či zjednotiť európske krajiny. Ak bude o pilotný projekt zo strany mládeže záujem, od roku 2020 by lístok železnice zaradili do bežnej ponuky služieb.

S nápadom umožniť 18-ročným cestovať vlakom zadarmo po Európe prišiel ešte minulý rok v septembri nemecký europoslanec Manfred Weber. „Chceme našej mládeži ponúknuť túto úžasnú Európu,“ vyhlásil vtedy poslanec Weber. Myšlienka sa stretla s pozitívnym ohlasom vo väčšine členských krajín. „Takmer každý v Európe si spomína na jednu alebo viac zaujímavých ciest vlakom. Je to skvelý nápad,“ podporil vtedy návrh viceprezident Európskeho parlamentu Alexander Graf Lambsdorff.

Pôvodná myšlienka však bola následne trochu upravená. Európsky parlament odsúhlasil, že najskôr návrh vyskúša cez pilotný projekt. Podľa niektorých europoslancov ide o prvoplánové riešenie. „Je dobré, že Spoločenstvo chce investovať do mladých ľudí, ale napríklad program Erasmus ponúka oveľa viac vyhliadok pre ich budúcnosť ako preukaz Interrail,“ povedala pre belgickú televíznu stanicu RTBF europoslankyňa Anneleen Van Bossuytová. Podľa belgickej europolitičky sa Európa takto „hrá na Mikuláša“.

Slovenské ministerstvo dopravy vníma iniciatívu Európskeho parlamentu pozitívne a je pripravené podieľať sa na projekte. „Rezort podporuje železničnú dopravu ako bezpečný, moderný a spoľahlivý model dopravy,“ dodáva tlačový odbor ministerstva. Svedčia podľa neho o tom aj opatrenia, ktorých výsledkom bola zavedenie bezplatného cestovania pre študentov či seniorov.

„Mladí ľudia tak majú možnosť cestovať zadarmo nielen do školy a z nej, ale môžu vlakom navštíviť ktorýkoľvek región u nás a lepšie tak spoznávať Slovensko,“ pripomína tlačový odbor. Zavedenie bezplatného cestovania na Slovensku sa podľa neho ukázalo ako správny krok. „Cestujúcich vo vlakoch naďalej pribúda,“ konštatuje tlačový odbor.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) snahy parlamentu sleduje a diskutuje o nich. „Cieľom iniciatívy je lepšie prepojenie mladých ľudí s európskou identitou a zvyšovanie povedomia o základných hodnotách Európskej únie prostredníctvom zážitkového cestovania,“ vysvetľuje hovorca spoločnosti Tomáš Kováč. Ako bude vydávanie lístkov vyzerať alebo či si ho bude u nás môcť vybaviť aj cudzinec, Kováč spresniť nevedel. „Bližšie podrobnosti zatiaľ nie sú ešte uzavreté,“ dodal pre Pravdu hovorca.

V súčasnosti mládež do 28 rokov zaplatí za mesačný lístok po Európe od 510 do 681 eur. Vďaka nemu môže bez obmedzenia cestovať v rámci troch desiatok európskych krajín, medzi ktoré patrí Rakúsko, Chorvátsko, Írsko, Luxembursko, Švédsko či Španielsko. Záujemca si ho môže vybaviť buď cez internet na medzinárodnej stránke Interrail, či v pokladniciach Železničnej spoločnosti Slovensko v rámci celej krajiny. Sieťový lístok Interrail si môže kúpiť akýkoľvek cestujúci, ktorý má trvalé bydlisko v Európe.

Okrem mesačného lístka si mladí môžu zvoliť nepretržité cestovanie po kontinente na 15 alebo 22 dní. To peňaženku odľahčí o 337 až 526 eur, v závislosti od toho, či sa záujemca rozhodne cestovať prvou, alebo druhou vlakovou triedou. Nevýhodou je, že sieťové lístky Interrail nezabezpečujú pre držiteľa miesto na sedenie. Miestenky si preto cestovateľ musí doplatiť z vlastného vrecka.

Lístok, ktorý funguje v západnej Európe od roku 1972 a na Slovensku od roku 1994, ročne využije asi 300-tisíc ľudí. Mladí ho najčastejšie využívajú na spoznávanie krajiny či na návštevu európskych hudobných festivalov.