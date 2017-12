Zmena policajnej inšpekcie mešká

Koalícia sa vo vládnom programe zaviazala, že posilní nezávislú kontrolu ozbrojených zborov. Pod zámer upraviť postavenie inšpekcie sa podpísala tiež kauza podnikateľa Ladislava Bašternáka, aj kvôli ktorej čelil šéf rezortu vnútra snahám opozície o jeho odvolanie z funkcie.

Fungovanie policajnej inšpekcie je dôležitou témou pre Most-Híd a jeho ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú. Tá tvrdí, že základné obrysy považuje za dohodnuté. „Definitívne sa môže vyjadriť, keď ministerstvo vnútra premietne návrh aj do textu,“ povedal hovorca ministerky Peter Bubla. Rezort vnútra však odkázal, že zatiaľ k dohode nedošlo s ministerstvom spravodlivosti a Generálnou prokuratúrou. „Naďalej pokračujú rokovania. Pokým nepríde k dohode, nebudeme medializovať čiastkové informácie,“ uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra Andrea Dobiášová.

Pôvodné zámery boli, že vláda sa bude policajnou inšpekciou zaoberať ešte v tomto roku, čo sa už zjavne nestane. Rezort vnútra nechal bez odpovede otázku, kedy sa návrh dostane na program rokovania kabinetu. Ministerka Žitňanská pritom už v októbri v RTVS v relácii Sobotné dialógy hovorila, že ide o prioritu jej strany a naznačila, že ak sa celá vec nepohne dopredu, Most-Híd príde s riešením v rámci poslaneckého návrhu v parlamente. „Most-Híd má záujem na toto tlačiť. Ergo, pokiaľ sa nepodarí takúto zmenu vyrokovať, Most-Híd je pripravený aj na to, že to jednoducho v parlamente položí na stôl, aby si ako keby tú diskusiu vynútil,“ vyjadrila sa Žitňanská.

Sekcia kontroly a inšpekčnej služby ministerstva vnútra (policajná inšpekcia) je výlučne podriadená ministrovi vnútra. On rozhoduje o tom, kto bude stáť na jej čele. Po novom by už túto právomoc mal stratiť a mala by ju zrejme vláda. Rovnakým spôsobom sa má zmeniť aj systém vymenúvania policajného prezidenta, ktorý by ešte predtým prešiel výberovým konaním a verejným vypočutím v parlamente. Pokiaľ ide o policajnú inšpekciu, cieľom je posilniť nezávislosť procesu vyšetrovania tým, že by na jej činnosť špeciálne dohliadala Generálna prokuratúra. Inšpekcia totiž vyšetruje trestnú činnosť policajtov a vybavuje sťažnosti občanov.

Pôvodne boli úvahy, že by vznikol úplne nový úrad, čo sa však pravdepodobne nestane a inšpekcia zostane ďalej pod rezortom vnútra. Napríklad v Českej republike pôsobí samostatný úrad Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov a vedie ju riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh vlády priamo premiér. V ďalších štátoch EÚ fungujú rozličné modely. V susedných krajinách v Maďarsku a Rakúsku je policajná inšpekcia pod ministerstvom vnútra, v Dánsku je pod rezortom spravodlivosti.

O postavení inšpekcie sa na Slovensku intenzívne diskutovalo aj v minulých rokoch. O jej nezákonnosti hovoril sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin. Jeho senát napríklad oslobodil policajta odsúdeného za korupciu. Dôvodom podľa senátu bolo, že inšpekcia ministerstva vnútra nemá oporu v zákone. Iné dva senáty Najvyššieho súdu problém v postavení inšpekcie nevideli. Chaos okolo súdnych verdiktov muselo riešiť v roku 2015 Trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu. Kolégium nakoniec rozhodlo, že inšpekcia pracuje podľa platných zákonov. Zároveň však kolégium povedalo, že by bolo potrebné zaoberať sa postavením inšpekcie. Predseda kolégia Libor Duľa vtedy uviedol, že problémom sú prípady, keď napriek podozreniam nie je vyvodená trestnoprávna zodpovednosť a súd nemôže garantovať dostatočnú účinnosť vyšetrovania.

Po nástupe nového koaličného zoskupenia vlani na jar vláda prisľúbila posilniť nezávislosť inšpekcie. „Vytvorí podmienky pre vznik odboru na prokuratúre, ktorý bude osobitne dohliadať na postihovanie trestnej činnosti príslušníkov ozbrojených zborov,“ uviedol kabinet vo svojom programe. Takisto sa majú podľa neho „posilniť právomoci parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť v oblasti dohľadu nad dodržiavaním zákonnosti postupov príslušníkov ozbrojených zborov a aj pri menovaní policajného prezidenta“.

Bezpečnostný analytik Milan Žitný považuje za dôležité, aby na činnosť polície dohliadal nezávislý orgán. Takým však podľa neho nie je Generálna prokuratúra. „Na jednej strane prokuratúra ako dozorujúci orgán spolupracuje s vyšetrovateľom a zároveň by ho mala začať kontrolovať? Veď už aj teraz môže prokuratúra preverovať postup polície,“ uviedol Žitný. Podľa neho potrvá istý čas, kým sa vytvorí funkčný model policajnej inšpekcie, ktorý začne prinášať výsledky. Poukázal na príklad Česka, kde vznikol samostatný úrad, ale spoľahlivo nefunguje. „Prichádzajú tam ľudia, ktorí nemajú skúsenosti s policajnou prácou, a potom robia hlúposti,“ dodal analytik.