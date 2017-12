Pôrody bez poplatkov

Zmena sa má týkať iba štátnych nemocníc. Tie zatiaľ nevedia povedať, či tieto služby úplne vyradia z ponuky, alebo aspoň jednu ponúknu bezplatne. Ministerstvo však naznačuje, že dve z nich budú zadarmo. Zástupcovia gynekologickej spoločnosti chcú s ním o tom ešte debatovať.

Ceny za nadštandard si dnes určujú nemocnice samy. Výber lekára, ktorý bude pri pôrode, stojí do 300 eur, epidurálka približne 150 eur a prítomnosť partnera okolo 30 eur. Vybraté peniaze zostávajú nemocniciam, ktoré ich môžu použiť napríklad na vybudovanie parkovísk. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nom. Smeru) vyčíslil, že zrušenie troch poplatkov bude pre ne znamenať výpadok vo financiách vo výške dva milióny eur. Aj napriek tomu je odhodlaný tento krok urobiť.

„V prípade pôrodu ide o najkrajší okamih v živote rodičky, ako aj celej rodiny, a preto sa snažíme čo najviac vychádzať v ústrety rodičkám,“ reagoval Druckerov rezort s tým, že nevidí reálny dôvod pre spoplatňovanie prítomnosti otca pri pôrode, nakoľko ani pri iných lekárskych zákrokoch člen rodiny neplatí nič. V prípade epidurálky bude podľa neho záležať na indikácii lekára. Ak ten rozhodne, že je nutná, uhradiť by ju mala zdravotná poisťovňa. „Cieľom je, aby všetky rodičky mali možnosť využiť epidurál, ak im to zdravotný stav dovolí,“ doplnil jeho komunikačný odbor.

Ministerstvo zriadilo pracovnú skupinu zloženú z odborníkov, ktorí sa zaoberajú problematikou humanizácie pôrodov. Tí by mali pripraviť konkrétne návrhy pre pôrodnice, ktoré nebudú len o zrušení poplatkov. Experti pre nemocnice vypracujú tzv. manuál, ktorý určí, čo je pri diagnostike a terapii štandardom. „Zmeny plánujeme začiatkom budúceho roka vo všetkých štátnych nemocniciach,“ doplnil Drucker.

Pôrodníci ministerský zámer nekomentovali, pretože sa o ňom dozvedeli tesne pred Vianocami. „Prekvapilo nás vyjadrenie pána ministra, ale nechcem sa k tejto téme vyjadrovať, plánujeme sa s ním stretnúť a debatovať o tom,“ povedal Ján Danko, predseda Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti.

Gynekológ Jozef Španka si myslí, že zrušenie poplatku za injekciu proti bolesti je dobrým krokom. „Ak by bola epidurálka bezplatná, priblížili by sme sa západným krajinám. Pomohlo by to nielen rodičkám, ale aj pôrodníkom, pretože sa takto výrazne znižuje bolestivosť,“ vysvetlil Španka. Pripomenul, že dnes takúto službu využíva takmer polovica rodičiek a predpokladá, že zrušením poplatku sa zvýši záujem. K ostatným dvom poplatkom nechcel nič povedať. „To nie je medicínska záležitosť, nebudem sa k nim vyjadrovať,“ dodal Španka.

Ak si budúca mamička vyberie pôrodníka podľa vlastného želania, finančne si tým pomáha aj samotný lekár. Napríklad zo sumy 300 eur nemocnici zostáva len polovica, zvyšok ide jemu. Gynekológ, ktorý si neprial zverejniť svoje meno, uviedol, že niektorí lekári si takto finančne prilepšovali a za mesiac zarobili tisíce eur. Ak ministerstvo tento poplatok zruší, zanikne aj samotná služba. „Nemocnica nebude mať peniaze na to, aby zaplatila lekára, ktorého si vyberie pacientka a ktorý by napríklad prišiel k pôrodu v noci,“ myslí si. Po novom si zrejme rodička podľa neho nebude môcť vybrať svojho pôrodníka, a odrodí pri lekárovi, ktorý bude mať v tom čase na oddelení službu.

„V prípade, že sa zruší príplatok za výber pôrodníka, tak je tu taká otázka, či nevznikne priestor na neoficiálne peniaze,“ naznačila Soňa Holíková, štatutárny zástupca Únie materských centier. Obáva sa tak, či sa opäť nevrátime k pôvodnému modelu, ktorý tu bol pred desiatimi či pätnástimi rokmi, keď sa lekárom dávali úplatky.

Úhrada za prítomnosť otca pri pôrode dnes podľa Holíkovej už nie je žiaden nadštandard. „Personál s tým nemá žiadne zvýšené náklady, takže nevidím dôvod, aby tam ten poplatok bol, a rokmi sa stalo, že ide o štandard,“ poukázala. Čo sa týka injekcie proti bolesti, myslí si, že po zrušení poplatku bude dostupnejšia pre viaceré ženy. ,.Na jednej strane sú tu plusy aj mínusy. Uvidíme, čo nám prax ukáže a možno sa k niektorým poplatkom opäť vrátime." poznamenala k ministerskému zámeru.

Štátne nemocnice nevedia, čo bude presne v budúcom roku. Denník Pravda ich oslovil desať, ani jedna nemá jasnú predstavu. Hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky Ľubica Juríková odpovedala, že za rok 2017 vybrali 5 000 eur na poplatku za výber operatéra aj za prítomnosť otecka pri pôrode. „Pokiaľ sa legislatíva zmení, budeme postupovať podľa prijatých zmien v legislatíve, to znamená upravíme v zmysle prijatých zmien cenník nemocnice,“ uviedla Juríková.

Nadštandardné služby, za ktoré si pacienti musia priplatiť, sú dobrovoľné a prebiehajú na žiadosť pacienta. Ten s nemocnicou uzavrie písomnú zmluvu o poskytnutí služby.