Počas sviatkov mali záchranári trikrát viac zásahov ako v roku 2014

Tatry si len za dva vianočné dni vyžiadali štyri obete. K 26. decembru tak počet obetí v horách za tento rok stúpol na 28.

Hlavným menovateľom väčšiny nešťastí bol zľadovatený povrch, ale aj nevhodný výstroj, najmä obuv. „Niektorí zo zranených alebo nebohých mali na nohách obuv používanú skôr pri letnej turistike. Ďalší napríklad mali stúpacie železá, nie však na nohách, ale zavesené na ruksaku,“ konkretizoval počas tlačovej besedy v Starom Smokovci riaditeľ HZS.

Tragickým pádom sa však podľa jeho slov nevyhli ani skúsení alpinisti. Zdôraznil, že každý pád na zľadovatenom povrchu je nebezpečný, aj v prípade, že má človek potrebné vybavenie. Pokiaľ sa ho nepodarí zastaviť po niekoľkých metroch, dosiahne rýchlosť voľného pádu a stáva sa nekontrolovateľným.

Nevedia používať výstroj

Podľa horského záchranára Mariána Červienku, ktorý bol pri väčšine zásahov, robia návštevníci Tatier najväčšiu chybu v tom, že si na túry nenosia adekvátny výstroj. „Ak ho aj majú, tak ho nevedia dobre používať, prípadne ho vedia používať v ľahších podmienkach. Teraz sú však podmienky vhodné pre skúsených ľudí, ktorí tento výstroj používajú často,“ uviedol.

Ďalším faktorom pri úrazoch a nešťastiach môže byť aj zlé plánovanie túry. Janiga vyzval verejnosť, aby sledovala informácie HZS na ich internetovej stránke či sociálnej sieti, prípadne využívali ich aplikáciu.

„Po 26. decembri to bolo 18.000 pozretí denne, z čoho vyplýva, že ľudia sa začínajú zaujímať o tieto veci, až keď sa niečo stane. Z toho sme veľmi smutní, pretože snažíme sa ľudí informovať o tom, čo sa na horách deje, ale zrejme to stále nestačí. Horšie je to v tomto prípade u laickej verejnosti, ktorá často ani nevie o tom, že takéto informácie majú k dispozícii,“ zdôraznil Janiga.

Horskí záchranári počas bilancovania úrazovosti počas tohtoročných sviatkov ocenili pomoc leteckých záchranárov, bez ktorých by boli zásahy dlhšie a komplikovanejšie.

Pozor na vodcov – šmejdov

HZS dlhodobo odporúča, aby ľudia, ktorí chodia do hôr, absolvovali napríklad kurzy skialpinistov či využívali služby horských vodcov. Pripomenul však, že aj v tejto oblasti pôsobia takzvaní šmejdi, ktorí ponúkajú služby bez príslušných povolení alebo vedomostí. „Odporúčame všetkým, ktorí chcú využiť takéto služby, aby si overili, či takéto právnické alebo fyzické osoby majú oprávnenú akreditáciu, vzdelanie a najmä živnostenské oprávnenie,“ dodal riaditeľ horských záchranárov.

Janiga upozornil, že v týchto dňoch sa na horách očakáva silný vietor, pribudnúť by mala aj snehová pokrývka, miestami do 30 cm, čiastočne sa to týka aj Vysokých Tatier. Naďalej varoval pred zľadovateným povrchom, v dôsledku sneženia sa tiež môže zvýšiť lavínové nebezpečenstvo, lokálne až na tretí stupeň.