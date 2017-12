Útek z Leopoldova. Zlyhali dozorcovia alebo systém?

Zodpovednosť za jeho útek padla na trojicu dozorcov, ktorých prepustili z väzenskej služby. S bývalým zamestnávateľom sa budú súdiť. Tvrdia, že zlyhal väzenský systém.

Ľubomír Behan ušiel z leopoldovskej väznice vlani 2. júna, keď pracoval na rekonštrukcii strelnice. Podľa záverov prešetrovania môžu za to strážnici, ktorí sa svojej práci nevenovali poriadne. Na dvadsiatku nebezpečných väzňov v tom čase dohliadali len traja dozorcovia. Jeden z nich bol pritom veliteľom eskorty. Prepustení muži spochybňujú vyšetrovanie a tvrdia, že ako radoví príslušníci si odniesli trest za nadriadených.

Riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž rešpektuje právo bývalých príslušníkov zboru domáhať sa ochrany svojich práv súdnou cestou. „Naďalej trváme na správnosti a zákonnosti rozhodnutia o ich prepustení zo služobného pomeru z dôvodu porušenia služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom,“ reagoval. Podľa neho prepustení strážnici nezabezpečili riadny výkon dozornej služby. Čiže mali stále kontrolovať pohyb alebo činnosti odsúdených.

Advokát prepustených dozorcov Jozef Holič naopak tvrdí, že jeho klienti nezlyhali. Chybný bol podľa neho systém stráženia. „Všetci poukázali na systémové chyby pri vytvorení pracoviska mimo pevnej stavby väznice, pričom to pracovisko v podstate právne nevzniklo,“ hovorí Holič a pripomína, že generálne riaditeľstvo zboru nedalo na vytvorenie tohto pracoviska súhlas a neschválilo ani systém ochrany.

Väzenský zbor, ako doplnil advokát, je personálne zdecimovaný a rastie len počet administratívy. V čase úteku si mala časť dozorcov čerpať náhradné voľno a v eskorte tak podľa neho nebol dostatok ľudí na zaručenie bezpečnosti. Na opravu strelnice napriek tomu použili veľký počet väzňov. „Aj keď riaditeľ nemal ľudí, eskorty zabezpečiť musel. Jednoducho, namiesto viacerých členov eskorty dal troch. Strelnicu museli prerobiť a mali len ,zločincov'. Nemohli tak urobiť oficiálne, lebo pri 10 alebo 20 tzv. mimoriadne nebezpečných by nikto neschválil trojčlennú eskortu,“ upozornil Holič.

„Argumenty o nedostatočnom počte dozorujúcich príslušníkov zboru považujeme za prirodzenú súčasť obhajoby zanedbania spôsobu výkonu služby,“ reagoval Baláž. Dodal, že nasadenie síl a prostriedkov v tomto prípade zodpovedalo zloženiu a počtu väznených osôb. So závermi vyšetrovania sa stotožňuje aj ministerstvo spravodlivosti, ktorému je väzenský zbor podriadený.

Môže za to aj nedostatok personálu

Peter Odehnal, právny zástupca odsúdeného Ľubomíra Behana, sa domnieva, že väzni v tej chvíli neboli dobre strážení. „Myslím si, že tam bolo málo strážnikov na veľa odsúdených. Pravda je taká, že Behana nikto nevidel utekať. Nikto to neopisuje, len on sám. Strážení boli jednoznačne nedostatočne, inak by nemohol utiecť,“ mieni Odehnal.

Polícia začala vyšetrovanie pre podozrenie z marenia úlohy verejným činiteľom. Trestné stíhanie však v novembri zastavili. Holič dúfa, že o zlyhaní systému presvedčí aj sudcu a namiesto obyčajných zamestnancov zodpovednosť ponesie skutočný vinník. Tým je podľa neho vedenie zboru, ktoré nedokáže zabezpečiť dostatok personálu. Trnavský krajský súd termín pojednávania zatiaľ nestanovil.

Príslušník väzenskej stráže môže byť pri takomto porušení povinností prepustený bez náležitostí. Znamená to, že stratí osobné odchodné. Za prvých 5 rokov to je jeden plat a za každý ďalší rok polovica platu. Napríklad po 20 rokoch služby by išlo o 8,5-násobok priemerného platu, pričom priemerný plat dosahuje okolo 1 300 eur v hrubom, nástupný však iba 790. Výsluhového dôchodku sa sankcie netýkajú.

Na nedostatok personálu upozorňuje aj samotný zbor, ktorému sa najmä na západe krajiny nedarí nájsť posily. V súčasnosti zamestnáva viac ako 4 500 ľudí a aktuálne mu chýba zhruba 230 príslušníkov. Ministerstvo spravodlivosti chce záujemcov o túto prácu viac motivovať. V budúcom roku investuje 2,5 milióna eur do novozavedeného príspevku na bývanie a 1,5 milióna eur plánuje minúť na osobné ohodnotenie pre špeciálne profesie v zbore, napríklad lekárov.