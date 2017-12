Záchranári počas Silvestra zasahujú často pre pyrotechniku

„Po neodbornej manipulácii s pyrotechnikou záchranári najčastejšie ošetrujú popáleniny na tvári, hrudníku a rukách. Časté sú aj poranenia sluchu – perforácia bubienka, zraku a devastačné zranenia horných končatín, najmä prstov, ktoré majú až doživotné následky,“ uviedla Alena Krčová, hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.

Ak chcú ľudia počas silvestrovských osláv použiť zábavnú pyrotechniku, mali by podľa jej slov dodržať bezpečnostné opatrenia. K tým základným patrí kúpa overenej, certifikovanej zábavnej pyrotechniky, s návodom na použitie a nepoužívať podomácky vyrobenú, respektíve takú, ktorá už zlyhala, či je poškodená.

„Doslova hazardovaním so životom je odpaľovanie zábavnej pyrotechniky pod vplyvom alkoholu alebo drog. Netreba zabúdať ani na to, že zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk deťom,“ varovala Krčová.

V prípade, že dôjde k poraneniu, dôležitá je prvá pomoc. „Pri popáleninách rýchlo a dostatočne dlho chladíme postihnuté miesto, aspoň 20 minút. Ak nemáme tečúcu vodu, chladíme napr. minerálkou alebo ovievame. Ak ide o popáleniny väčšieho rozsahu, vtedy voláme na linku tiesňového volania 155 alebo vyhľadáme lekársku pomoc,“ zhrnula Krčová.