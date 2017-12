Polícia varuje pred drogami v nápoji

Svedkom podobného pokusu bola Dominika, ktorej skúsenosť policajti zverejnili na Facebooku. „Asi mesiac dozadu som bola v klube zabaviť sa. Videla som tam neznámeho muža, ako išiel ku baru a objednal jednej slečne drink, no niečo doň prihodil. Potom si k nej išiel prisadnúť, akoby sa nič nestalo,“ opísala Dominika. „Slečna, samozrejme, nič nevedela, začala sa s ním rozprávať. Keď som videla, že sa chce napiť, tak som do nej naschvál "drgla“ a obliala som ju. Išla na záchod, ja som išla za ňou a tam som jej povedala, že v nápoji mala prihodené niečo naviac a nech ho nepije," uzavrela mladá žena.

Polícia varuje, že takáto situácia môže nastať aj na silvestrovskej oslave. „Nenechávajte si drinky bez dozoru. Neprijímajte ich od cudzej osoby. Ak vám chce niečo kúpiť, nech vám to zaplatí pri bare a barman nápoj pripraví pred vami. Ak uvidíte, že niekto dáva niečo cudziemu človeku do pohára, skúste ho varovať,“ radia policajti.

V bezpečí nie sú ani muži. Presvedčil sa o tom 26-ročný Peter z Topoľčian v bratislavskom bare. „Nedokážem si vysvetliť, čo sa stalo. Nebol som opitý, vypil som málo, no z toho večera si nepamätám nič, ani to, ako som sa dostal domov,“ opísal pre Pravdu skúsenosť, ktorá sa odohrala asi pred dvoma rokmi. Mal veľké šťastie, okrem „okna“ si neodniesol žiadne ďalšie následky. Páchatelia na omámenie používajú rôzne látky. Často sú to drogy, no výnimkou nie sú ani lieky, ktoré sa dajú ľahko zohnať, vysvetlil riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave Ľubomír Okruhlica. „Drogy neraz vedú k absencii vedomia a človek nevie, čo robí,“ opísal lekár. Okolie si však môže všimnúť, ak sa človek nespráva bežne.

Ako sa vyvarovať takejto situácii? Dievčatá by nemali chodiť do spoločnosti samy. „Ak jedna zbadá u druhej neprirodzené správanie, mala by povedať – ideme domov a odísť. No a keď sa stav zhoršuje, treba ísť rovno na urgentný príjem,“ uzavrel Okruhlica.