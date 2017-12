Kotlebovec Mazurek podal odpor, bude sa brániť na súde

Poslanec Národnej rady SR za Kotlebovu ĽSNS Milan Mazurek podal tento týždeň odpor voči trestnému rozkazu sudcu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, ktorým ho uznal vinným za hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika odvysielané vlani v októbri v Rádiu Frontinus. Dostal peňažný trest 5000 eur, ak by ho nezaplatil, musel by ísť na polroka do väzenia. Navyše by stratil poslanecký mandát. Mazurek vinu odmieta, chystá sa brániť na súde, advokáta už má. Uviedol to v piatok na tlačovej besede v sídle ĽSNS v Banskej Bystrici.

Podľa Mazureka ide o „politický proces, politické divadlo“. Pre neho nie je skutočným trestom 5000 eur, prípadne polročná podmienka, ale strata poslaneckého mandátu. „Je za tým iba jediný cieľ, zneškodniť skutočnú opozíciu, politického oponenta, ktorý prekáža súčasnej vládnej garnitúre. Skutočným trestom pre mňa je strata mandátu poslanca NR SR, ktorý som získal v riadnych demokratických voľbách od občanov SR. Ide o nebezpečný precedens,“ zdôraznil Mazurek.

Na tlačovej besede odcitoval výroky, za ktoré bol trestným rozkazom odsúdený. Tvrdí, že pozná „množstvo slušných Cigánov“ a z rozhovoru s nimi vie, že „nikoho sa tieto výroky nedotkli a v mnohom s ním súhlasia“. Jeho slová sa týkali „asociálov, ktorí si ako spôsob obživy zvolili parazitovanie na sociálnom systéme“.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu na Mazureka 4. decembra pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia v jednočinnom súbehu s prečinom podnecovania, hanobenia a vyhrážania sa osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu.

„Sudca ŠTS sa stotožnil so znením skutku a právnou kvalifikáciou, ako ju uviedol v obžalobe prokurátor ÚŠP. Ten plánuje v zákonnej lehote podať odpor, nakoľko nesúhlasí s výškou trestu v uvedenom trestnom rozkaze,“ uviedla ešte 20. decembra pre TASR hovorkyňa ÚŠP Andrea Predajňová.

Keďže poslanec NR SR podal odpor, sudca musí nariadiť hlavné pojednávanie.