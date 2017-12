Sulíka mrzí odchod Mihála zo strany. Spravil chybu, vraví

Sulík to povedal v bilančnom rozhovore s tým, že na druhej strane odchod Martina Poliačika chápe, keďže je to ľavičiar a jeho prestup do Progresívneho Slovenska je preto pochopiteľný.

Dôvodom nabitý program

Keď Mihál SaS opustil, strana v stanovisku uviedla, že Mihál doplatil na nabitý program a že jeho dilema medzi potrebou oddýchnuť si od politiky, venovať sa viac prednáškovej činnosti a rodine spolu s jeho nesúhlasom s niektorými postojmi Richarda Sulíka vyústila nielen do častých absencií v parlamente, ale nakoniec aj do odchodu zo strany. SaS tiež uviedla, že sú s tým úzko spojené Mihálove zdravotné problémy a odporúčania lekárov, aby zvoľnil svoje tempo. Mihál napriek tomu v politike pokračuje. „Mne sa nechce rýpať v tejto záležitosti, radšej ten čas investujem do toho, aby som sa díval dopredu. Považujem to za uzavretú vec,“ povedal Sulík.

Pri Poliačikovi uznáva, že sa v SaS cítil zle a v Progresívnom Slovensku mu bude oveľa lepšie. Na otázku, či SaS nebude musieť po Poliačikovom odchode viac akcentovať témy, ako dekriminalizácia marihuany či registrované partnerstvá, Sulík odvetil, že novou tímlíderkou pre osobné slobody sa stala Natália Blahová. „Bude rozhodovať, koľko sa týmto témam budeme venovať. My nie sme strana len pre podnikateľské prostredie, máme množstvo expertov aj iných tém. Dôležité je mať tieto veci v programe a v tomto je SaS mimoriadne konzistentná. Ak bude jedného dňa možnosť, tak ich zrealizujeme. Na tieto témy sme nezanevreli,“ uistil.

Koniec odchodom?

Ďalšie odchody zo SaS Sulík vylučuje. „Nemám žiadne také informácie. Môže, samozrejme, k odchodom dôjsť, ale my máme aj príchody. SaS po odchode Martina Poliačika hovorí oveľa viac jednotným jazykom. Sme ale strana tolerantná voči iným názorom, teda nikdy to nebude tak, že všetci si myslia to, čo predseda. Ja to celé roky podporujem a chcem, aby to tak ostalo,“ deklaroval.

Po Poliačikovom odchode hovoril podpredseda SaS Ľubomír Galko o potrebe sebareflexie. „Považujeme to za interné veci a nevidím dôvod to rozoberať v médiách. Priebežne preberáme, čo sa deje, aká je spätná väzba, vyhodnocujeme a prehodnocujeme svoje konanie, ale neinformujeme o všetkých interných záležitostiach verejnosť. Pre voličov je ďaleko užitočnejšia informácia, že sme pripravení na vládnutie,“ povedal Sulík.

Odchádzal pre postoje predsedu

Po Mihálovi ostal v strane uvoľnený podpredsednícky post. „Nehovorím, že to neobsadíme, ale počkáme si na nových členov Republikovej rady, ktorá volí podpredsedov. Možno sa nad tým zamyslíme, ale robiť to krátko pred aprílovým kongresom nepovažujeme za rozumné. Za podpredsedu môže kandidovať každý člen Republikovej rady. Je to teda zúžené na 13 ľudí mínus ja a terajší dvaja podpredsedovia,“ dodal Sulík.

Mihál sa rozhodol odísť zo SaS vo februári. „Bye SaS. Odchádzam pre postoje predsedu. Tí, čo ma poznajú, vedia, že som dlho veľa vecí toleroval a bol lojálny. SaS prestáva byť liberálnou stranou, ktorú som v rokoch 2008, 2009 ako jeden zo štyroch členov prípravného výboru zakladal,“ uviedol Mihál na sociálnej sieti.