Podplácal referenta dopravného inšpektorátu, dostal peňažný trest stovky eur

Peňažný trest štyristo eur za podplatenie policajta ako verejného činiteľa zaplatí 64-ročný Milan Čičmanský z Novej Dubnice. Rozhodol o tom samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici, ktorý dnes schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry a obvineným Dubničanom.

Čičmanský v marci tohto roka dal päť eur 38-ročnému nadpráporčíkovi na detašovanom pracovisku ilavského Okresného dopravného inšpektorátu v Dubnici nad Váhom. Úplatok súvisel s vykonaním zmeny v evidencii motorových vozidiel na aute Porsche Boxter. Čičmanský tým spáchal prečin podplácania verejného činiteľa v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu.

Podplácanie Čičmanský priznal a oľutoval. Na súde povedal, že je to pre neho poučenie. Rozsudok je právoplatný, pretože súčasťou dohody je záväzok obvineného, že sa voči verdiktu súdu neodvolá. Ak by trest nezaplatil, pôjde na dva mesiace do väzenia.

Úplatok i peňažný trest pôjdu do štátneho rozpočtu. Po zaplatení trestu sa na odsúdenca hľadí, akoby nebol trestaný.