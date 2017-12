Na Nový rok budeme mať nad nulou

Dnes ráno by ešte malo mrznúť na celom území Slovenska a tam, kde je snehová pokrývka, bude mráz silnejší. Postupne sa však začne otepľovať a snehové zrážky sa môžu zmeniť na mrznúci dážď. „Poľadovica sa môže vytvárať v sobotu večer a v noci na Silvestra. Veľmi výrazné oteplenie príde 31. decembra, na juhozápadnom Slovensku môže teplota vzduchu dosiahnuť popoludní a k večeru viac ako 10 stupňov,“ upozorňuje Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ).

Faško pripomína, že niečo podobné sme zažili aj na Silvestra v roku 1978, keď na Záhorí na letisku v Kuchyni teplota vzduchu dosiahla 11,7 stupňa. Vtedy sa však už hneď na prelome rokov výrazne ochladilo.

„Teraz bude teplé počasie pokračovať aj počas silvestrovskej noci, aj 1. januára bude stále mimoriadne teplo na túto ročnú dobu,“ poznamenal klimatológ. Mali by byť aspoň dobré podmienky na pozorovanie silvestrovských ohňostrojov, prekážať by nemala hustá hmla.

Premenlivé počasie

Počasie ako na hojdačke – raz prší, potom sneží, fúka silný vietor a mrazy striedajú doslova jarné hodnoty teplôt vzduchu. Všetko nasvedčuje tomu, že premenlivé počasie zažijeme aj v prvom týždni nového roka.

Kto si chce ešte užiť zimné počasie, sneh a popri tom aj zopár slnečných lúčov, prípadne zažiť lepšiu lyžovačku, mal by sa na ňu vybrať ešte dnes, a to čím skôr. Pozor by si však mali dať ľudia, ktorí sa chystajú počas víkendu na horské túry, kde bude fúkať veľmi silný vietor, najmä na Silvestra. Tiež stále platí varovanie pred zľadovateným terénom. „Cez deň bude teplota kladná aj vo vysokých nadmorských výškach, ale v noci bude v polohách nad 1 000 metrov mráz, takže terén bude nebezpečný. To by mali zvážiť všetci, ktorí sa do oblastí vysokých nadmorských výšok chystajú. Je dôležité byť patrične vybavený,“ upozornil Faško.

Kalamita na cestách

V závere posledného týždňa tohto roka sme si užili ešte aj kalamitu. Dážď sa v noci zo štvrtka na piatok zmenil na výdatnejšie sneženie. Ako to už býva pravidlom, znamenalo to komplikovanú dopravnú situáciu. Na horskom priechode Fačkov uviazlo niekoľko kamiónov, na zasnežené a slabo upravené cesty upozorňovali aj vodiči v Rajeckej doline, zopár ich po šmyku skončilo mimo vozovky. Pod ťažkým a mokrým snehom spadlo niekoľko stromov na Orave, Šturci a v Čičmanoch. Horské priechody Príslop, Čertovica a Huty boli zjazdné len so zimnými pneumatikami. Horský priechod Šturec bol čiastočne uzavretý pre nákladnú dopravu smerom od Banskej Bystrice. Donovaly boli neprejazdné pre autá nad desať metrov dĺžky.

V okrese Považská Bystrica zostalo od piatkového rána zhruba 1 500 domácností bez elektriny, uviedla agentúra TASR. Vplyvom počasia a popadaných stromov bolo bez prevádzky 20 trafostaníc, informoval hovorca Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie Miroslav Gejdoš. K poruche došlo približne okolo 5.30 h. „Týka sa oblastí Sverepec, Belušské Slatiny a Horný a Dolný Lieskov,“ konkretizoval Gejdoš.

Sneh na západe

Popadané stromy z ciest odstraňovali hasiči aj v Bratislavskom kraji, kde si museli poradiť s kalamitou. Ako uviedla agentúra SITA, záchranári boli privolaní aj do Limbachu, kde sa v oblasti Slnečné údolie ocitol zakliesnený medzi stromami jeden muž v aute.

V Čičmanoch spôsobila biela kalamita dopravné problémy. Autor: Pravda, Renáta Jaloviarová

Niekde bola v piatok ráno rozprávkovo zasnežená krajina, inde po snehu ani nechyrovali. V snehovej pokrývke boli veľké rozdiely aj v lokalitách, ktoré sú blízko pri sebe. Ako informoval Pavol Faško z SHMÚ, kým na Kolibe bolo v piatok ráno 20 cm snehu, na bratislavskom letisku len 1 cm, v Mlynskej doline 2 cm. „Sneh padal najmä v západnej polovici Slovenska. V horských oblastiach – v Malých Karpatoch, Bielych Karpatoch – napadalo viac desiatok centimetrov nového snehu, snežilo aj v Strážovských vrchoch, v oblasti Vtáčnika, čiastočne aj v Malej Fatre a Javorníkoch,“ uviedol Faško.