Danko absolútne vylučuje zmenu spôsobu voľby riaditeľa RTVS

Predseda koaličnej SNS a šéf Národnej rady SR Andrej Danko absolútne vylučuje, že by podporil zmenu voľby generálneho riaditeľa RTVS. Povedal to v rozhovore ako reakciu na návrh ministra kultúry Mareka Maďariča (Smer).

Ten predložil novelu statusového zákona RTVS, v ktorej okrem iného navrhuje zmenu mechanizmu voľby generálneho riaditeľa a hovorí aj o presune kompetencie odvolávať ho z NR SR na Radu RTVS. Maďariča prekvapilo, že o jeho návrhu vláda v decembri nerokovala.

„Keď bol v minulosti zvolený riaditeľ, ktorý mal blízky vzťah s Marekom Maďaričom, prečo vtedy pán minister nekričal?“ pýtal sa Danko. Jeho názor je, že televízia, rozhlas aj TASR by mali byť štátne s transparentným výberom riaditeľov. „Lebo si myslím, že pod zásterkou verejnoprávnosti sa často deje veľa vecí, nad ktorými zastáva rozum. Hovorím o produkovaní relácií, pri ktorých sa využíva technika RTVS a niekto, kto má len know-how, fakturuje peniaze, z ktorých sa redaktorom pretáčali oči,“ poznamenal.

Danko chce zrušiť koncesionárske poplatky

Podľa Danka by mali byť zrušené koncesionárske poplatky a televízia by mala dostať možnosť neobmedzenej reklamy. „Ak je Deň Ústavy SR, prvým spotom by nemala byť medvedica v Tatrách, ale výročie ústavy. Redaktori by nemali mať 1,5-krát vyšší plat ako premiér, manažment dva až trikrát viac. Potom sa už ani nečudujem odvahe niektorých mladých redaktorov, ktorí stoja oproti predsedovi vlády či predsedovi parlamentu, ak zarábajú viac,“ dodal.

V súčasnosti volia šéfa RTVS poslanci NR SR tajnou voľbou. Maďaričov návrh hovorí, že výber generálneho riaditeľa by mal byť rozdelený do dvoch štádií – zvolenie a vymenovanie. Generálneho riaditeľa má voliť osobitný na to určený orgán – zbor voliteľov a vymenúvať do funkcie ho má orgán dohľadu RTVS – rada. Tak ako doteraz má kandidát prezentovať svoj projekt riadenia a rozvoja RTVS na verejnom vypočutí, ktoré by bolo vysielané naživo. Po prezentácii projektu majú nasledovať odpovede na otázky zboru voliteľov. Pre zvolenie kandidáta by musel získať najmenej dve tretiny hlasov všetkých členov zboru voliteľov, teda aspoň osem.

Rezník: Vyvážené spravodajstvo RTVS neznamená, že sa bude všetkým páčiť Nezaujaté, objektívne a vyvážené informovanie považuje generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Jaroslav Rezník za hlavné poslanie verejnoprávneho spravodajstva. „Urobím všetko preto, aby to spravodajstvo bolo vyvážené, čo ale neznamená, že sa bude všetkým páčiť. To ani nie je úloha spravodajstva,“ konštatoval Rezník v rozhovore pre agentúru SITA. „Úlohou podporných tímov každej politickej strany je dostať svojich čelných predstaviteľov čo najčastejšie do akéhokoľvek typu média. Tento súboj sa nikdy nekončí a je súčasťou nášho života. – Politici potrebujú médiá a médiá potrebujú politikov. Hoci, obidvaja sa tvária, že v podstate sa dá žiť aj bez toho druhého, ale my vieme, že to tak nie je,“ podotkol nový šéf RTVS. Generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Jaroslav Rezník. Autor: SITA, Diana Černáková Dôvera verejnosti v spravodajstvo verejnoprávnej rádiotelevízie je podľa Rezníka výsledkom toho, že RTVS sa snaží prezentovať ku každému faktu rôzne názory. Ako ďalej povedal pre SITA, pre rozvoj spravodajstva v tejto chvíli nie sú kľúčové peniaze. „Kľúčom je, aby sme poskytovali profesionálne, vyvážené, objektívne spravodajstvo, kde bude jeden fakt a k nemu budú prezentované dva názory a nebudeme poslucháčovi vnucovať to, aký názor si má na danú tému vytvoriť.“ Rezník kritiku odmieta Nemyslí si, že tento pohľad na spravodajstvo je vplyvom sociálnych sietí prekonaný. Tvrdí, že profesionálne spravodajstvo obstojí aj v aktuálnej ére klamlivých správ. „Máme natoľko múdrych a rozhľadených poslucháčov a divákov, že si dokážu urobiť na každú jednu tému a skutočnosť svoj vlastný názor. Ak to nebudeme robiť tak, ako som to pomenoval, tak si veľmi rýchlo urobia názor aj na nás,“ konštatoval. Šéf RTVS nesúhlasí s tvrdeniami niektorých politických strán o nevyváženosti spravodajstva a publicistiky. Reagoval tak na kritiku najsilnejšej opozičnej strany, strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá koncom októbra RTVS vytkla princípy obsadzovania do diskusných relácií. Ku kľúčovým témam, ako je návrh štátneho rozpočtu, dvojaká kvalita potravín a ďalším podľa SaS nebol do televíznych diskusií pozvaný nikto z ich strany. Liberáli mali tiež výhrady k spôsobu informovania o postojoch opozície k dôležitým spoločenským udalostiam. „Nemyslím si, že to je názor, ktorý zodpovedá skutočnosti. Nikdy som nekomentoval a ani nebudem komentovať vyjadrenia politikov. Ak si pozriete sezónu od septembra do konca roka, to čo sme urobili v diskusných reláciách v televízii aj v rozhlase, tak si myslím, že je to úplne vyvážené. Dokonca si niekedy myslím, že až na chirurgických váhach zvažujeme, čo bude a ako, aby to bolo naozaj vyvážené,“ povedal k téme Jaroslav Rezník, ktorý je vo funkcii od začiatku augusta. Odmieta taktiež kritiku obsadzovania vedúcich postov bývalými hovorcami. Všetci sú podľa jeho slov „na slovo vzatí či rozhlasoví, alebo televízni profesionáli, pohybujú sa dlhé roky v médiách. Boli výkonní redaktori, čiže majú zažitú prax – vedia čo je mikrofón, kamera, poznajú produkciu“.

Zbor voliteľov

Personálne zloženie zboru voliteľov má garantovať jeho apolitickosť, súčasne v ňom majú byť zastúpené záujmy adresátov služby verejnosti v oblasti vysielania. Záujmy umeleckej obce majú reprezentovať riaditelia Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý bude zároveň reprezentovať aj záujmy národnostných menšín.

Zastúpenie v zbore voliteľov však má mať aj novinárska obec, akademická obec (cez prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie), cirkev (cez predsedu Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike), športová obec (cez prezidenta Slovenského olympijského výboru), mestá a obce (cez predsedu Združenia miest a obcí Slovenska), zamestnávatelia, odbory a osoby so zdravotným postihnutím. Zástupcu v zbore voliteľov majú mať i zamestnanci RTVS.

Maďarič oznámil zámer v júni, deň po tom, ako parlament zvolil Jaroslava Rezníka za nového šéfa telerozhlasu na obdobie nasledujúcich piatich rokov. Tento moment vtedy označil za najvhodnejší. Cieľom má byť odpolitizovanie voľby, ktorú predošlá vláda Ivety Radičovej zverila parlamentu.