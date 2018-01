Slovenská diplomacia začínala po rozdelení z mínusu, mieni Korčok

„Keď to preženiem, tak oni len na Černínskom paláci vymenili tabuľku. My, aj ja s mnohými mojimi kolegami ako diplomatickí elévi, sme zažívali na začiatku vzniku Slovenskej republiky situáciu, keď sme si hľadali budovu, nemali sme pomaly kde sedieť, mali sme harmonogram ako sa dostať k počítaču. A za najdôležitejšie považujem, že sa to celé dialo za pochodu, keď Slovensko muselo na rozdiel od Českej republiky intenzívne vysvetľovať, kto sme,“ povedal štátny tajomník zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok s tým, že sme prišli do medzinárodných vzťahov ako nový prvok a museli sme bojovať o svoje miesto.

„Spomínam si na to, akoby to bolo dnes. Zdá sa mi, že to ušlo strašne rýchlo. Faktom je, že to bola doba, ktorá bola prevratná tým, že sa rozdelil spoločný štát a vznikali dva nástupnícke štáty. Pravdou je, že slovenská diplomacia začínala z mínusu,“ dodal Korčok. Začiatky slovenskej diplomacie boli podľa Korčoka spojené aj s logistikou, mnohí diplomati sa vracali z Prahy, iní zase z prostredia mimo federálnej diplomatickej služby. „Ale dnes tvrdím, že tento ťažký začiatok nám nesmierne pomohol. Slovenská diplomatická služba má vzhľadom na to, aká sme malá krajina, množstvo osobností a predstaviteľov, ktorí sa presadili v medzinárodnom kontexte,“ pokračoval štátny tajomník s tým, že je symbolické, že počas 25. výročia samostatného Slovenska je minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák predsedom Valného zhromaždenia OSN. „Za 25 rokov môžem povedať, že slovenská diplomacia zanechala veľmi zreteľný rukopis na tom, kde sa Slovensko dnes nachádza,“ uzavrel Korčok.

Prvý január je od roku 1993 štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja na počesť vzniku samostatnej Slovenskej republiky. 30. decembra 1992 o polnoci oficiálne zanikla Česko-slovenská federatívna republika a od 1. januára 1993 začala fungovať samostatná Slovenská republika Tá sa 19. januára 1993 sa stala členom Organizácie Spojených národov.