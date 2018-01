Kultúra na Slovensku nemôže existovať bez podpory štátu, vyhlásil Maďarič

Kultúra tak malého priestoru, ako je Slovensko, nemôže podľa ministra kultúry Mareka Maďariča existovať bez podpory štátu. Druhá vec je, že „dotácia kultúry nie sú len peniaze, ktoré sa minú, urobí sa kultúrne podujatie a rozplynie sa to v ničote“, upozornil v rozhovore Maďarič a pripomenul, že každá kultúrna aktivita má v sebe aj ekonomický potenciál. Kultúrna sféra zamestnáva, vzdeláva a rozvíja, priťahuje domácich aj zahraničných návštevníkov a tak zvyšuje turistický ruch a rozvíja regióny. „Kultúra, tak, ako ju chápem ja, nie je len o nejakom vytváraní estetických a duchovných hodnôt, ale dnes je to svojím spôsobom sčasti ekonomické odvetvie, o to viac v oblasti kreatívneho priemyslu,“ konštatoval minister.

Keďže kultúru vnímame ako „slobodný priestor, v ktorom by nemala vládnuť politika, ideológia, tak sa snažíme financovanie a dotovanie kultúry robiť prostredníctvom nezávislých fondov a samozrejme, že existencia fondov potom umožňuje, tam kde je to možné, spájať financie štátne s financiami súkromnými. Najlepším príkladom toho je Audiovizuálny fond, kde sú prispievatelia aj z prostredia audiovizuálneho priemyslu“, doplnil minister. Existencia týchto fondov, najmä Audiovizuálneho a Fondu na podporu umenia už dnes podľa jeho slov preukazuje ich zmysluplnosť a prospešnosť.

Šéf rezortu kultúry si myslí, že sa nedá ostať iba pri spomínaných fondoch, teda pri financovaní kultúry síce cez fondy, ale vlastne z prostriedkov štátu. Jedna z úloh, ktorá je v akčnom pláne rozvoja kultúry na najbližšie roky, je aj zakotvenie sponzoringu do našej legislatívy, pripomenul. „Myslím, že to je taký ďalší rozhodujúci krok pre podporu kultúry,“ povedal. Pripustil, že téma investovania súkromných zdrojov do kultúry za nejaké benefity nie je nová, ale dlhodobá. Podľa Maďariča si totiž treba uvedomiť, že „sponzoring je možný len v prípade, keď zároveň ten, kto je sponzorom, dostane nejakú úľavu, dajme tomu na daniach, alebo na niečom inom a to vždy nejakým spôsobom naráža na ministerstvo financií a predstavu, že rozpočet príde o nejaké percento, ktoré by inak bolo súčasťou daní“. Napriek tomu si minister kultúry myslí, že „sme v etape rozvoja našej spoločnosti, keď si to už vieme predstaviť“. Preto hľadá realizovateľné možnosti, pričom jednou z nich by mohla byť sponzorská zmluva. Pomôcť presadiť tento a ďalšie strategické zámery ministerstva kultúry by mala vznikajúca analytická jednotka ministerstva, Inštitút kultúrnej politiky. Jeho úlohou bude jednotlivé zámery odborne posúdiť a obhájiť.