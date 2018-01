Gajdoš: Výsledkom rokovaní s výrobcom lietadiel Spartan je zľava 879 000 eur

„Na účet nám 28. decembra 2017 prišlo 879 000 eur. Finančné prostriedky vo výške viac 400.000 eur boli odoslané do štátnej pokladnice, do príjmu štátneho rozpočtu,“ uviedol Gajdoš. Zvyšnú sumu si rezort v zmysle platných rozpočtových pravidiel presunul do roku 2018 a peniaze využije efektívne v zmysle modernizačných zámerov, ktoré si stanovil v dlhodobom pláne rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030.

Minister obrany pripomenul, že rezort chcel s talianskou spoločnosťou vyrokovať čo najlepšie podmienky sankcie. „V súčasnosti rokujeme ohľadom zmluvnej pokuty v zmysle zmluvy, čiže platnej legislatívnej úpravy a druhého dodatku k hlavnej zmluve ohľadom logistickej dopravy, kde je omeškanie 41 dní a keď budeme mať vyrokované aj tieto sankcie, budeme o tom informovať,“ poznamenal Gajdoš.

Druhé z lietadiel Spartan by malo byť na Slovensko dovezené v prvej polovici tohto roka. Zatiaľ nie je avizované jeho meškanie.

Obstaranie dvoch dopravných lietadiel Spartan C-27J sa datuje ešte do roku 2008, keď bol dodávateľ vybraný v rámci verejnej obchodnej súťaže. Zmluva o dodávke však bola reálne podpísaná až v roku 2014. Súčasťou kontraktu je tiež päťročná logistická podpora.

C-27J Spartan je viacúčelové transportné lietadlo s dĺžkou 22,7 metra, výškou 9,64 metra a s rozpätím krídel 28,7 metra. Dosahuje maximálnu cestovnú rýchlosť 500 km/h, dostup má 9144 metrov a maximálny dolet 5852 kilometrov. Odvezie 46 pasažierov.