Dôchodkový vek: 65 rokov a dosť?

„Zastropovanie veku odchodu do dôchodku je veľká a legitímna téma. Som pripravený baviť sa o nej aj s opozíciou,“ tvrdí Fico. Znovu uvažuje aj o úľavách pre matky, ktoré vychovali deti. Ústretový k zámeru je tiež minister práce Ján Richter, ten však ešte svoju predstavu o vekovej hranici neprezradil, odporúča dospieť k nej dôkladnou analýzou stavu penzijného systému.

Odchodový vek sa v členských štátoch EÚ zvyšuje. Na základe zákona z roku 2012 sa počnúc rokom 2017 začal dvíhať aj na Slovensku, a to v súlade s predlžovaním priemerného veku dožitia. Tento rok už preto k pôvodnej hranici 62 rokov pribudlo 139 dní, a známy je už aj prírastok v roku 2019, mal by byť 62 dní.

Tempo rastu penzijného veku je teda momentálne také ostré, že po roku 2020 by žiadatelia o starobnú dávku mohli byť už minimálne 63-roční. Ak by sa ďalej dvíhal podľa súčasných pravidiel, dnešní štyridsiatnici by na odpočinok mohli pomýšľať niekedy v šesťdesiatpäťke. A ak by sa nestanovil strop, deti nového milénia by do penzie odchádzali v sedemdesiatke.