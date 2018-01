Obce a mestá si zvolia nové tváre

Na jeseň voliči rozhodnú, kto na ďalšie štyri roky zasadne na čelo vyše 2 900 obcí a miest. Súčasne sa bude voliť okolo 20-tisíc komunálnych poslancov. Ide o najmasovejšie voľby, do ktorých sú zapojené tisíce kandidátov politických strán, ale aj množstvo nezávislých kandidátov.

Pre politické strany pôjde o významný test popularity pred parlamentnými voľbami. Dá sa očakávať, že viaceré politické subjekty pôjdu do volieb samostatne. Je málo pravdepodobné, že by koalície na úrovni miest a obcí masovo vytvorili vládne strany Smer, SNS a Most-Híd a rovnako zjednotená nemusí byť ani pravicová opozícia, ako to bolo v župných voľbách. Kresťanskí demokrati nevylúčili samostatný postup. SaS a OĽaNO zase hovoria, že chcú najprv spolu vytvoriť jadro koalície a ďalšie strany vrátane kresťanských demokratov sa môžu neskôr pridať.

V minulých komunálnych voľbách v roku 2014 boli najúspešnejší nezávislí kandidáti na primátorov a starostov. Z politických strán najväčšie zisky zaznamenal Smer, druhé v poradí skončilo KDH. Ide o strany s najrozvinutejšou členskou základňou. Komunálnych volieb sa zúčastnilo vyše 48 percent voličov.