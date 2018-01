Elektronizácia zdravotníctva - krok do neznáma

V zdravotníctve to bude rok pomerne veľkých zmien, niektoré lekári aj pacienti očakávajú zneistení. Novú podobu dostanú ambulantné pohotovosti, naplno sa rozbehne elektronické zdravotníctvo a rozhodne sa, či sa pacienti budú prednostne objednávať maximálne za 30 eur.

Elektronické zdravotníctvo, takzvané eZdravie by naplno malo fungovať už od začiatku januára. Zdravotná dokumentácia, výsledky vyšetrení či recepty by mali byť už len v elektronickej podobe. Pacientovi bude zatiaľ stačiť kartička poistenca. Takto ideálne sa však elektronizácia v januári nespustí. Ambulancie sa budú pripájať postupne a pomaly. Vzhľadom na to, že bude treba zosúladiť viac než 70 softvérov, ktoré majú lekári aj lekárnici, očakávajú sa technické problémy, ktoré dnes nikto nevie predpovedať.

Doplnkové ordinačné hodiny, počas ktorých sa bude môcť pacient objednať na termín, sa do legislatívy dostali len v decembri. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker bude musieť tento zámer prehodnotiť. Skritizoval ho premiér Robert Fico, podľa ktorého nie je jasne stanovené, že maximálna hranica 30 eur, ktorú môže lekár vybrať, nie je poplatkom. Drucker do mája pripraví nové opatrenie.

Ambulantné pohotovosti už nebudú v pracovných dňoch fungovať celú noc, ale len od 16. do 22. hodiny. Cez víkendy a sviatky od 7. do 22. hodiny.