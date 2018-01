Do Bánoviec prilieta bocian najčastejšie cez Vianoce

Ženy si gynekologicko-pôrodnícke oddelenie obľúbili natoľko, že tam prichádzajú rodiť aj z iných krajov a dokonca štátov. Pôrodnica v týchto dňoch zažíva hotový „babyboom“.

Od 24. decembra sa narodilo v nemocnici 20 detí, z toho 12 chlapcov a osem dievčat, pričom dvaja chlapci sú dvojčatá. Za celý rok evidujú v pôrodnici až 552 pôrodov, pri ktorých sa narodilo 557 detí, 302 chlapcov a 250 dievčat, pätoro dvojčiat. Predvlani sa narodilo v Bánovciach o 21 detí menej. V roku 2015 mali za celý rok 482 pôrodov a o rok predtým 336.

Bánovce nad Bebravou pritom majú okolo 18-tisíc obyvateľov. Vedenie bánovskej nemocnice hovorí, že Bánovčaniek k nim chodí rodiť ani nie polovica, druhá polovica žien je z rôznych kútov Slovenska. Dôvodov je podľa primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Jána Kurillu niekoľko. Prvým a zásadným je správanie personálu k mamičkám. „Cítia sa u nás dobre. Je pravda, že k nám chodia rodičky z celého Slovenska, ale dnes si môžu vybrať lekára i nemocnicu. Keby chodili len tie, ktoré pod nás spadajú, pôrodov je možno tretina,“ vysvetľuje J. Kurilla.

Jeho slová potvrdzuje aj lekárka Ivana Hanáková. „Prichádzajú k nám rodiť mamičky z Partizánskeho, z Trenčína, Topoľčian, ale mali sme aj rodičku z Dubaja či z Brazílie. Ale skôr sa stáva, že mamičky sú Slovenky a otcovia z rôznych krajín,“ hovorí I. Hanáková. Podľa lekárov stúpa v nemocnici pôrodnosť minimálne za posledných desať rokov. Bocian sem nosí častejšie chlapcov ako dievčatká.

Primár Ján Kurilla Autor: Pravda, Tatiana Michalková

Druhým dôvodom, prečo mamičky uprednostňujú malú nemocnicu v Bánovciach pred napríklad krajskou nemocnicou, je fakt, že môžu rodiť v epidurálnej analgéze kedykoľvek chcú. „To percento je skutočne vysoké a možno sa blíži k polovici všetkých mamičiek. Na mnohých pracoviskách je percento oveľa nižšie, pretože nemajú dostupnú epidurálnu analgézu kedykoľvek. V našej nemocnici je dostupná v každú nočnú aj dennú hodinu. Zrejme aj to prispieva k nárastu pôrodov,“ dodáva J. Kurilla. Podľa neho je v nemocnici štandardom, že pri pôrode sú otcovia alebo možnosť arómoterapie či hudobnej terapie.

„Počet pôrodov v bánovskej nemocnici stúpa medziročne. Najrušnejšie je tradične od druhej polovice decembra do polovice januára nového roka,“ upozorňuje hovorkyňa spoločnosti Agel Slovensko, ktorá nemocnicu vedie. Hektické vianočné obdobie vníma pozitívne aj riaditeľka zariadenia Mina Bobocká. „Verím, že vianočné bábätká sú dvojnásobným potešením počas najkrajších sviatkov v roku,“ usmeje sa.

Do pôrodnice v Bánovciach prišla rodiť aj Petra Rybárová z Horných Obdokoviec v Nitrianskom kraji. „Na túto nemocnicu som nepočula zlý ohlas. Chodila som na predpôrodnú prípravu do Topoľčian, prichádzali tam sestričky z tejto nemocnice a bola som s nimi veľmi spokojná. Za veľa im vďačím, veľa ma naučili. Ak budem mať ešte druhé bábätko, opäť prídem sem,“ povedala P. Rybárová, ktorej sa narodila dcérka Dorotka. Pôrodnicu si chvália aj mamičky z Bánoviec nad Bebravou Martina Gerbelová, ktorej sa na Nový rok narodil syn Martinko, a Lenka Danišová so synom Alexandrom. „Chcela som ísť rodiť radšej sem ako do Trenčína, bánovská nemocnica má veľmi pozitívne hodnotenia,“ povedala Martina. „Ja som spokojná so všetkým, so starostlivosťou, s prístupom personálu aj s prostredím na oddelení,“ pridala sa aj Lenka.