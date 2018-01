Rok 2018 bude lepší ako ten uplynulý, verí 40 percent Slovákov

Vyplýva to z prieskumu GfK Slovakia, ktorý robili ešte v novembri 2017 na vzorke 1 000 respondentov vo veku od 15 do 79 rokov. Podľa prieskumu takmer 40 percent ľudí očakáva, že nadchádzajúci rok 2018 bude lepší ako bol predchádzajúci. To, že bude o niečo horší ako rok 2017, očakáva na jeho začiatku približne desatina obyvateľstva. Väčšími optimistami sú najmä mladí ľudia do 30 rokov.

Takmer polovica z tých, čo očakávajú, že tento rok bude lepší ako rok 2017, si myslí, že sa im zlepší ich finančná situácia. Takmer polovica z nich (42 %) čaká, že bude ich život lepší v osobnej oblasti – zážitky, skúsenosti, vzdelávanie. Zvyšujú sa aj očakávania v oblasti pracovného života a úspechov, ale aj v oblasti rodiny a blízkych, kde v oboch oblastiach 37 percent ľudí očakáva lepší rok, ako bol ten uplynulý. Najviac to čakajú ľudia do 30 rokov. Lepší rok v oblasti svojho zdravotného stavu alebo svojich blízkych čaká 28 percent respondentov, pričom sú to najmä ľudia vo vekovej kategórii nad 60 rokov.

Optimizmus v horizonte dekády

Tých, ktorí očakávajú, že tento rok bude horší ako rok 2017, sa pýtali na hlavné dôvody ich negatívnych očakávaní. Ľudia považovali minulý rok 2017 za horší v prvom rade pokiaľ ide o zhoršenie ich finančnej situácie a rovnako tieto očakávania sú dôvodom pesimizmu v roku 2018 (46 percent). Najviac sa toho obávajú ľudia s čistým mesačným príjmom do 800 eur.

Horšiu politickú situáciu na Slovensku v roku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim rokom očakáva 38 percent tých ľudí, ktorí očakávajú horší rok. Viac ako jedna tretina z nich čaká aj zhoršenie celkovej ekonomickej situácie v našej krajine. Zhoršenie zdravotného stavu či stavu svojich blízkych v tomto roku očakáva jedna tretina a rovnako 33 percent čaká, že všeobecná nálada v slovenskej spoločnosti bude horšia ako bola minulý rok.

Obyvatelia Slovenska sú optimistickí v pohľade na Slovensko v horizonte desiatich rokov. Vyše jedna tretina obyvateľstva Slovenska si myslí, že o desať rokov bude na Slovensku život približne na rovnakej úrovni ako je teraz. A 37 percent respondentov očakáva, že v roku 2028 bude Slovensko lepším miestom na život ako v súčasnosti. Približne jedna štvrtina ľudí si myslí, že život na Slovensku bude o desať rokov horší, ako je to v súčasnosti.