Štrnásťročný Alexander skončil vo väzbe

Vyšetrovateľ maloletého Alexa obvinil z porušovania domovej slobody. Ako uviedla polícia na sociálnej sieti, starší muž sa pohybuje s barlami. No ani to nebránilo chlapcovi, aby ho sotil, keď ho dôchodca prichytil pri prekutrávaní zásuviek. Z domu si nakoniec zobral cigarety. „Keďže už v minulosti sa mal maloletý dopustiť trestnej činnosti, vyšetrovateľ spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby,“ uvádza polícia na webe. Ak sa preukáže jeho vina, hrozí mu trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov, keďže skutok spáchal voči chránenej osobe. Chlapca stíhajú väzobne.

Pre mužov zákona je Alex „známa firma“. Minulý rok v lete verejnosť šokovalo video zo školy v Demandiciach. Zachytávalo, ako Alex s ďalšími kumpánmi šikanoval spolužiaka v škole. Zaútočili na siedmaka Tomáša len preto, lebo sa zastal dievčiny.

Nakoniec skončil v nemocnici s otrasom mozgu. Okrem Tomáša mala skupinka chlapcov šikanovať aj iné deti. Video sa začalo okamžite šíriť sociálnymi sieťami. Viacerí rodičia preložili svoje deti z demandickej školy. Incident riešilo aj zastupiteľstvo obce. Obyvatelia dokonca spísali aj petíciu za odvolanie riaditeľky, pretože toto správanie žiakov neriešila.

Riaditeľka základnej školy však naďalej sedí na svojej stoličke. „Dal som návrh na jej odvolanie, pretože som sa domnieval a stále sa domnievam, že porušila všeobecne právne predpisy,“ povedal starosta obce Attila Kurthy.

Podľa psychologičky Magdalény Krasulovej je šanca na nápravu u tohto chlapca minimálna. "Na vývoj dieťaťa veľmi vplýva prostredie, v ktorom žije. Ak sa takto veľmi zavčasu dostane k asociálnemu správaniu a robí to ako niečo prirodzené, niečo normálne a bezproblémové, znamená to, že už aj v samotnej osobnosti je zárodok nejakej anomálie.

Násilie nie je absolútne tolerovateľné v žiadnej podobe a normálni ľudia nemajú tendenciu páchať násilie. Ak ten sklon má v osobnosti a nežije vo vhodnom prostredí, šanca na nápravu je takmer nulová," myslí si psychologička.

No odborníčka zastáva aj názor, že väzenie nie je vhodným prostredím na to, aby sa osobnosť chlapca zmenila. „Ide o represívne opatrenie, ktoré pôsobí na úplne inom princípe. Skôr eliminuje zlo na istý čas a izoluje človeka od spoločnosti. Na to, aby sa zmenil, musí v prvom rade on sám chcieť. Nepomôže, keď to chce mama, tato, keď chcú učitelia. Ten človek sa musí chcieť zmeniť. Ak je osobnostne narušený, veľmi ťažko možno dúfať v nejakú zmenu,“ uzavrela psychologička.

Prípad z Demandíc nie je prvým a zrejme ani posledným takýmto prípadom, ktorý šokoval verejnosť. Humenský vyšetrovateľ obvinil 2. januára pre zločin lúpeže aj 15-ročné dievča a 16-ročného chlapca z Humenného. Ako pre agentúru SITA uviedol prešovský policajný hovorca Daniela Džobanik, počas silvestrovského popoludnia dvojica spolu s 12-ročným chlapcom pri rieke Laborec v Humennom okradla dvoch chlapcov. Najskôr pod hrozbou bitky pýtali od maloletého peniaze. Ten im dal zo strachu 2 petardy a 1,20 eura. Po ňom si trojica vytypovala 16-ročného tínedžera, na ktorého skúšali tú istú taktiku. Dal im štyri eurá, ale bitke sa nevyhol. Páchatelia ho zvalili na zem a jeden z nich ho udieral päsťou do brucha a snažil sa mu vytiahnuť z vrecka ruku, v ktorej držal peňaženku. Napokon bol úspešný a chlapca okradol o sedemdesiat eur. Dvanásťročný komplic nie je pre nízky vek trestnoprávne zodpovedný.