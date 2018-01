Sudcov ohodnotia profesionáli

Hodnotiacie komisie zostavila Súdna rada, keď v októbri vytvorila databázu trinástich kandidátov. Z nich do dvoch komisií vybrala šiestich, štyroch aktívnych sudcov a dvoch s prerušeným výkonom funkcie. Zoltán Szalay, Roman Rizman a Juraj Sopoliga (všetci KS Košice) budú posudzovať sudcov z Banskobystric­kého, Trnavského, Bratislavského, Žilinského kraja a Špecializovaného trestného súdu. Eva Barcajová (KS Trnava) a dvaja sudcovia s prerušenou funkciou Tatiana Biedniková (KS Trnava) a Eva Železníková (KS Banská Bystrica) oznámkujú kolegov z Košického, Prešovského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Hodnotiteľom zostanú platy aj kancelárie, budú sa venovať výhradne posudzovaniu sudcov.

Komisie pôjdu do archívov

V tomto roku preveria najmenej 50 zo zhruba 1 300 všetkých sudcov. „Pôjdeme do archívu a z každého roka vyberieme nejaké spisy. Aj samotný sudca má právo dať spisy, ktoré považuje za vhodné, aby sa nimi prezentoval. Pozrieme sa, ako prebieha pojednávanie, či sa dodržiavajú procesné postupy. Zároveň máme právo pozrieť sa do reštančných vecí, aby sme poznali príčiny pomalého konania a popritom vyzveme všetky orgány, aby dali svoje stanoviská,“ vysvetlil jeden zo šiestich členov komisie Juraj Sopoliga, ako budú previerky fungovať.

Komisia udelí sudcovi známku výborný, dobrý alebo nevyhovujúci. Ak sudca neuspeje, hodnotenie sa zopakuje po jednom roku znovu. Opakované negatívne hodnotenie sudcu sa bude považovať za závažné disciplinárne previnenie, ak dosiahne sudca takýto výsledok trikrát po sebe, môže nakoniec prísť aj o funkciu.

Doterajšie hodnotenia nepriniesli prekvapenia

Sudkyňa Najvyššieho súdu a členka Súdnej rady Elena Berthotyová so zložením komisií a členov databázy spokojná veľmi nie je. „Vynikajúci sudcovia s dlhoročnými skúsenosťami, u ktorých som predpokladala objektívne hodnotenie svojich kolegov, ako kandidáti neprešli. Uvidíme, aká pestrosť tohto hodnotenia sa objaví a možno sa vylúčia moje pochybnosti,“ poznamenala Berthotyová s tým, že aj vysoký morálny kredit by mal byť predpokladom na hodnotenie práce svojich kolegov.

Pravidelné hodnotenie sudcov prebieha od roku 2011. Presadila ho vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd, vtedy SDKÚ). Prekvapenia však nedonieslo, drvivá väčšina sudcov skončila na výbornú. Kvalitu ich práce totiž preverovali kolegovia na príslušnom súde.

V roku 2016 bolo za obdobie piatich rokov hodnotených 307 sudcov. Až 229 z nich získalo známku výborný. So známkou dobrý skončili štyria a vyhodnotenie zvyšných 74 sudcov nebolo uzavreté, pretože chýbajú údaje o väčšine súdov v Žilinskom kraji. Rok predtým zo 454 sudcov vykonávajúcich funkciu od 15 do 25 rokov získalo najlepšie hodnotenie výborný 433 sudcov, 16 skončilo s výsledkom dobrý a iba štyria sudcovia s hodnotením nevyhovujúci. Výsledky za rok 2017 by mali byť známe do konca januára.

Prvé známky zverejnia v januári 2019

Žitňanská priznala, že očakávala pestrejšie výsledky. Po návrate na ministerskú stoličku jej rezort preto pripravil novely sudcovských zákonov, ktoré od tohto januára priniesli do hodnotenia zmeny. Ani nie tak v kritériách ako v samotných hodnotiteľoch. Prvé známky za tento rok budú zverejnené v januári 2019.

„Do účinnosti tejto zmeny sme totiž boli v zásade v systéme, kde kolegovia hodnotia kolegov a robia to popri svojej robote. Preto sme navrhli systém, aby boli vytvorené profesionálne tzv. hodnotiace komisie. Končí sa teda stav, že tentokrát hodnotím ja kolegu, ale zajtra bude hodnotiť on mňa,“ uviedol hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.