Gajdoš a Maxim udeľovali pri príležitosti výročia samostatnej SR vyznamenania

Ako informovala hovorkyňa ministerstva Danka Capáková, osoby, ktoré v uplynulých rokoch prispeli k rozvoju ministerstva a ozbrojených síl, dostali pamätnú medailu.

„Keď v roku 1993, 1. januára, vznikla samostatná Slovenská republika a paralelne s ňou aj naše ozbrojené sily, vstúpili sme do úplne neprebádaného prostredia. No napriek všetkému však túžba mať vlastný štát a dokázať nielen sebe, ale celému svetu, že ako národ si ho zaslúžime, boli silnejšie a zvíťazili,“ uviedol Gajdoš. Zároveň ocenil úsilie všetkých, ktorí sa od vzniku samostatnej SR zapojili do budovania jej ozbrojených síl. „Aj vďaka ich obetavej práci sú naše ozbrojené sily schopné plne garantovať bezpečnosť občanov Slovenskej republiky. A bez akéhokoľvek zaváhania sú tu pre nich 24 hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní v roku,“ zdôraznil.

Náčelník generálneho štábu Maxim zvýraznil vysokú mieru dôvery, ktorú majú ozbrojené sily dlhodobo v spoločnosti. „Predchádzajúcich 25 rokov našej existencie bolo naplnených usilovnou činnosťou, ktorej výsledkom je dlhodobo trvajúca vysoká dôveryhodnosť v spoločnosti, za čo patrí vďaka a uznanie všetkým minulým aj súčasným príslušníkom ozbrojených síl a rezortu obrany,“ povedal.

Udelenie pamätných medailí pri významných výročiach, ktoré súvisia s Ozbrojenými silami SR, je v rezorte obrany dlhoročnou tradíciou. Oficiálne pamätné medaily boli vyrobené aj pri 15. a 20. výročí vzniku samostatnej Slovenskej republiky a ozbrojených síl a rovnako tak pri 10. výročí vstupu Slovenska do Severoatlantickej aliancie.