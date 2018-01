Mrazy budú v najbližších dňoch vzácnosťou

Streda či štvrtok priniesli ešte premenlivé počasie s dažďom, snežením a na horách aj so silným vetrom, no s príchodom víkendu sa situácia zmení. Na horách bude veterno ešte aj v piatok, no víkend už bude mať skôr jarný charakter. Podľa klimatológa Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ) v Bratislave Pavla Faška vyskočia teploty na plusových desať a v najteplejších častiach Slovenska aj na viac stupňov.

„Ak berieme do úvahy 6. január, teda sviatok Troch kráľov, tento deň bol od polovice minulého storočia najchladnejší v roku 1985. Teplota vzduchu v Oravskej Lesnej vtedy klesla na –32 stupňov. Najteplejší 6. január bol v roku 1975. Teplota vzduchu na letisku v Bratislave dosiahla 14 stupňov,“ prezradil Faško.

Ako bude Piatok 5. decembra – Veľká, miestami zmenšená oblačnosť. Vo vysokých polohách prudký vietor až víchrica. Denné teploty 2 až 7, na juhu až do 9 stupňov.

Sobota 6. decembra – Zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto. Nočné teploty 6 až 1, v dolinách a kotlinách miestami –1 stupeň, denné 4 až 9, pri zmenšenej oblačnosti okolo 11 stupňov.

Nedeľa 7. decembra – Zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto. Nočné teploty 7 až 1, denné 4 až 9, miestami 11 stupňov.

Pondelok 8. decembra – Oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky. Nočné teploty 6 až 1, denné 5 až 11 stupňov.

Utorok 9. decembra – Oblačno až zamračené, miestami prehánky. Nočné teploty 6 až 0, denné 4 až 10 stupňov.

Oteplenie prichádza od Atlantického oceánu. V jeho juhozápadnej časti sa vytvorili tlakové níže, vďaka ktorým k nám smeruje teplý vzduch. Faško zdôrazňuje, že opäť sa potvrdzuje jav, ktorý spôsobujú klimatické zmeny – ak je v tomto období zima na území USA či Kanady, v Európe je teplo. Podľa neho to súvisí s tým, že v oblasti za polárnym kruhom smerom k severnému pólu nie sú zásoby studeného vzduchu až také veľké, akoby mali byť, preto jeho prúdenie nie je až také výrazné.

So stúpajúcimi víkendovými teplotami bude ubúdať aj oblačnosť, aj zrážky. Platí to i o snežení. Ak aj niekde spadne na zem vločka, tak len vo vyšších polohách. „Kým ešte v stredu padal sneh aj v Bratislave, v ďalších dňoch bude možnosť sneženia stúpať do vyšších nadmorských výšok, ktoré budú tesne pod hranicou 1¤000 metrov a možno ešte vyššie,“ podčiarkol klimatológ.

Zima k nám nepríde ani počas budúceho týždňa. Plusové teploty budú pokračovať, no už nebudú také výrazné ako cez víkend. „Najmä od stredy to už nebude okolo 10 stupňov, ale môže byť okolo päť a na väčšine územia, najmä v nižších polohách, neklesne teplota pod nulu. Stabilnejšie víkendové počasie bez väčších zrážok však nahradí premenlivosť. Opäť bude viac fúkať, bude viac zrážok a hranica sneženia sa zníži na úroveň nad 600 metrov,“ zdôraznil Faško.

Súčasná zima podľa klimatológa zatiaľ pripomína zimu z prelomu rokov 2006/2007, ktorá bola v histórii meteorologických meraní najteplejšia. „Minimálne do konca druhej januárovej dekády by sa súčasný charakter počasia nemal zmeniť. Počítať treba s nadnormálne teplým počasím, ktoré bude sprevádzané aj zrážkami. Výhľadovo však možno povedať, že v tomto období bude veľa snehu iba vo vysokých nadmorských výškach, inde bude snehu ubúdať a v nížinách nebude vôbec,“ dodal klimatológ.