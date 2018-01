Pomoc záchranárov v Tatrách potrebovali zahraniční turisti, nemali adekvátny výstroj

Pomoc horských záchranárov vo štvrtok vo večerných hodinách potrebovala dvojica zahraničných turistov. Nachádzali sa na Tatranskej magistrále neďaleko Skalnatého plesa. Ako informovala Horská záchranná služba, turisti z Bangladéša a Pakistanu boli vyčerpaní a nemali výstroj adekvátny terajším podmienkam, preto sa nedokázali dostať k Skalnatému plesu. O pomoc požiadali prostredníctvom linky tiesňových volaní 112. Záchranári HZS z Vysokých Tatier sa pod Skalnaté pleso dostali pomocou snežného pásového vozidla a pokračovali po magistrále smerom k Zamkovského chate. Turistov našli, zateplili ich a odprevadili do Starého Smokovca.

HZS žiada návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri túrach. „Podkladový sneh je tvrdý až zľadovatený. Lokálne môžu byť tieto miesta prekryté nafúkanou vrstvou snehu a hrozí nečakané pošmyknutie. Neodporúčame pochyb nad chaty,“ informujú záchranári. Zároveň pripomínajú, že stmieva sa už po 16:00.

Riaditeľ HZS Jozef Janiga ešte koncom decembra minulého roka uviedol, že jednou z príčin úrazov i smrteľných nešťastí v horách býva okrem zľadovatelého terénu aj práve nevhodný výstroj. „Niektorí zo zranených alebo nebohých mali na nohách obuv používanú skôr pri letnej turistike. Ďalší napríklad mali stúpacie železá, nie však na nohách, ale zavesené na ruksaku,“ konkretizoval. Potvrdil to aj horský záchranár Marián Červienka, podľa ktorého robia návštevníci Tatier najväčšiu chybu v prvom rade v tom, že si nenosia adekvátny výstroj. „Ak ho aj majú, tak sa ho učia používať alebo ho nevedia dobre používať, prípadne ho vedia používať v ľahších podmienkach,“ uviedol. Ďalším faktorom pri úrazoch a nešťastiach môže byť aj zlé plánovanie túry. HZS odporúča verejnosti, aby sledovala informácie na jej internetovej stránke či sociálnej sieti, prípadne využívala jej mobilnú aplikáciu.

Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí trvá 2. stupeň

Na horách bolo ráno zamračené, vo vyšších polohách hmlisto a ojedinele so snežením. Oteplilo sa, teplota vzduchu sa pohybovala od – 6 °C do 2 °C, informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby v Jasnej. Vietor zmohutnel a okolo poludnia bude kulminovať do sily víchrice ako predzvesť tlakovej níže a výrazného oteplenia. Za posledných 24 hodín pripadlo do 10 centimetrov nového prachového snehu prevažne v Nízkych Tatrách. Na povrchu snehovej pokrývky sa nachádza vrstva novšieho suchého snehu, ktorá bola vetrom previata na záveterné miesta a vytvorila nestabilné snehové vankúše a dosky do výšky až 50 cm.

Lavínové nebezpečenstvo je vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí mierne, t.j. 2. stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Na strmých záveterných svahoch s väčším množstvom nového snehu vo forme snehových vankúšov a dosiek uložených v žľaboch, terénnych depresiách a pod sedlami juhovýchodnej, východnej a severovýchodnej orientácie sa pri dodatočnom zaťažení môžu uvoľniť lavíny. Spontánne uvoľnenie veľkých lavín sa nepredpokladá.