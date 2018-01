Ochranári žiadajú agrorezort, aby riešil situáciu zvierat v rómskych osadách

Skoro 2300 ľudí podpísalo za pár dní petíciu na pomoc zvieratám v rómskych osadách, ktorú iniciovalo občianske združenie SOS linka pre zvieratá v núdzi. Petíciou vyzvalo ministerstvo pôdohospodárstva, aby začalo riešiť alarmujúcu situáciu týkajúcu sa týrania zvierat v rómskych osadách na Slovensku. „V osadách sa nachádza veľké množstvo chorých, týraných a zbedačených zvierat, ktoré nie sú veterinárne ošetrené, očkované, trpia podvýživou a rôznymi chorobami,“ píše sa v petícii s tým, že mnohé choroby sú prenosné aj na človeka, čím je ohrozené samotné obyvateľstvo osady a často aj okolitých dedín a miest.

Ministerstvo pôdohospodárstva aktivisti žiadajú, aby na pomoc zvieratám v rómskych osadách vytvorilo fond v spolupráci s ministerstvom financií. Z tohto fondu by mali byť platení súkromní veterinárni lekári, ktorí by po uzavretí zmluvy s agrorezortom pravidelne monitorovali rómske osady, zabezpečili očkovanie, ošetrenie, liečenie a prípadne aj odoberanie chorých zvierat. Na priebeh akcií v osadách by dozerali jednotlivé regionálne Regionálne veterinárne a potravinové správy. Občianske združenie SOS linka pre zvieratá v núdzi ponúka pomoc v podobe spolupráce, pričom takisto môže pomôcť s umiestnením ťažko chorých zvierat.