Proces reformy OSN pokračuje, ozrejmil Lajčák

Procesy reformy Bezpečnostnej rady OSN a revitalizácie Valného zhromaždenia pokračujú. Predseda 72. Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov Miroslav Lajčák poveril ľudí, ktorí počas jesene, keď zasadajú všetky hlavné výbory, v jeho mene rokovali o reformách s relevantnými stranami a regionálnymi skupinami. Títo ľudia sa teraz stretnú s Lajčákom, aby mu reportovali, čo medzičasom urobili a formálne sa procesy rozbehnú po novom roku. Vtedy sa totiž začína obnovené Valné zhromaždenie. Vyplýva to zo slov predsedu Valného zhromaždenia Miroslava Lajčáka.

Ako pokračoval, výsledkom reformy Bezpečnostnej rady OSN by malo byť to, aby tento orgán odrážal realitu 21. storočia, a nie realitu roku 1945. „Bezpečnostná rada OSN bola naposledy reformovaná pred viac ako 50 rokmi. Samozrejme, svet sa odvtedy zmenil. Tém, ktoré sa v súvislosti s reformou BR OSN spomínajú, je viacero. Ide aj o počet členov, o počet stálych členov, je tam otázka práva veta, pracovné metódy, súčinnosť s inými orgánmi. Snaha je zbližovať pozície členských krajín tak, aby sa dospelo k zhode,“ povedal Lajčák.

Proces revitalizácie Valného zhromaždenia OSN prebieha pomerne úspešne. „Každý rok sa prijímajú závery, ktoré istým spôsobom posilňujú postavenie VZ OSN. Ukazuje to napríklad voľba generálneho tajomníka – výsledkom procesu boli verejné vypočutia aj s účasťou celosvetovej verejnosti, čo pridalo na transparentnosti. Transparentnejší je aj proces voľby predsedu Valného zhromaždenia. Je to jediný orgán, kde sú zastúpené všetky krajiny a majú rovnocenné postavenie. VZ OSN sa hlási o svoju váhu, o svoje slovo a práve na to tento proces slúži,“ vysvetlil Lajčák