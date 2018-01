V debate o financovaní RTVS sa treba sústrediť na to, čo ponúka, vyhlásil Maďarič

V diskusiách o financovaní verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) by sa politici aj verejnosť mali pozerať na to, „aké obsahy idú zo súkromných médií, aké obsahy idú prostredníctvom internetu a či nestojí naozaj za to mať jednu silnú vysielaciu verejnoprávnu rozhlasovú a televíznu spoločnosť, ktorá bude z podstaty vecí robiť to, čo nerobí nikto iný,“ povedal v rozhovore minister kultúry Marek Maďarič.

Doplnil, že po zmene súčasného stavu financovania volá aj samotná RTVS. Dôkazom sú aj vyjadrenia kontrolného orgánu rádiotelevízie – Rady RTVS z posledného minuloročného zasadnutia. Rada 14. decembra schválila rozpočet a programový koncept RTVS na rok 2018 a súčasne upozornila „že súčasný model financovania RTVS nedostatočne pokrýva jeho potreby na ďalší rozvoj, čo sa prejavuje napríklad aj v narastaní investičného dlhu, obmedzených možnostiach pre tvorbu finančných rezerv ako aj pri výrobe vlastnej tvorby“. Súčasné príjmy RTVS sú nedostatočné najmä pre výšku tzv. koncesionárskych poplatkov, ktorá sa na rozdiel od iných platieb nemenila 15 rokov. Mesačnú sadzbu pre domácnosti 4,64 eura radí RTVS medzi najnižšiu v Európe.

Minister kultúry poukazuje na to, že vzťah verejnosti k verejnoprávnym médiám sa zlepšil, sú viac sledované, skvalitnil sa ich program a aj výber koncesionárskych poplatkov dosahuje strop možností. „Z môjho pohľadu tu bola možnosť primeraným spôsobom zvýšiť úhrady, a tým aj naozaj zväčšiť pravdepodobnosť nezávislosti verejnoprávneho média. Pretože, čím menej sa musí spoliehať na dotáciu zo strany štátu, o to môže byť v rozhodovaní nezávislejšie,“ tvrdí. Do diskusie o spôsobe financovania verejnoprávneho RTVS, ktorú avizoval generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, sa Marek Maďarič rád zapojí, ale za podmienky, že si RTVS zachová svoju presvedčivosť a punc nezávislosti. V takom prípade sa podľa ministra kultúry môže RTVS obrátiť na verejnosť s dobrými argumentmi, prečo by mali ľudia platiť o niečo viac, lebo sa bude môcť oprieť o ich spokojnosť a tiež o jasne formulovanú ponuku toho, čo im dá navyše za viac peňazí.

„V tomto určite moju podporu bude mať. Druhá vec je, ako sa na to dívajú iní politici a v akom čase je možné takúto zmenu predpokladať. Aj preto ja, ako minister kultúry a na druhej strane ako človek v politike skúsený, som vedel, že ak sa táto vec nepresadí na začiatku volebného obdobia, tak čím sme bližšie k ďalším voľbám, tak výrazne klesá šanca, že by to bolo priechodné,“ konštatoval Maďarič k téme zvyšovania koncesií. Napriek tomu, že akékoľvek zvyšovanie platieb je nepopulárna téma, je debata nevyhnutná a „vždy je dobré, ak sa vedie, aj keby v danej chvíli neviedla k výsledku. Možno v tom ďalšom období sa to môže podariť a malo by sa to podariť. Kľúčové bude, či si RTVS uchová priazeň ľudí, ktorým patrí – to znamená verejnosti, a tých ľudí, ktorí ju dominantne platia, to je podstatné,“ dodal v rozhovore pre agentúru SITA minister kultúry.

Ako k téme financovania RTVS povedal Rezník, je nespravodlivé, že hlavný zdroj príjmov RTVS – tzv. koncesionárske poplatky sa nezvyšoval už 15 rokov. „Tento stav je nespravodlivý predovšetkým voči poslucháčom a divákom,“ konštatoval šéf RTVS. O financovaní RTVS sa podľa Rezníka treba rozprávať racionálne, bez politických emócií a šarvátok.