Ftáčnik: Lubyovej zmeny sú nepochopiteľné

Ste spoluautorom reformného dokumentu Učiace sa Slovensko. Využívali ste pri jeho príprave dáta a analýzy inštitútu?

Samozrejme, využívali. Dokonca sme najskôr dostali pripomienky, že sme málo citovali odborné pramene. Aj preto sme v druhej fáze, keď sme finalizovali podobu Učiaceho sa Slovenska, doň dopĺňali práve odkazy na analytické dokumenty, ktoré spracovali IVP či Európska asociácia univerzít. Ja som robil časti týkajúce sa financovania, to znamená, odvolával som sa na analýzu financovania základných škôl, ktorú realizoval IVP. Inštitút robil napríklad aj analýzy, ktoré sa týkali uplatnenia na trhu práce alebo podielu výdavkov na školstvo z hrubého domáceho produktu.

Podobné útvary fungujú na viacerých rezortoch, osvedčili sa?

To neviem povedať. Viem, že vláda v rámci programu ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorený verejná správa, pozn. red.) zhruba pred rokom a pol rozhodla o tom, že zriadi na niektorých ministerstvách nové analytické útvary a tam, kde existujú, budú posilnené, pričom sa na to využijú európske peniaze. Vyplývalo to z toho, že Európska komisia, ale aj slovenská vláda, konkrétne ministerstvo vnútra, konštatovali, že takéto útvary nám na jednotlivých ministerstvách chýbajú a politiky sa dostatočne neopierajú o dáta. Existuje teória, ktorá hovorí, že politika má byť založená na faktoch a dátach, takže posilnenie analytickej zložky som vnímal veľmi pozitívne.

Nespustí rozhodnutie ministerstva školstva neželanú lavínu rušenia podobných útvarov aj na iných rezortoch?

Ale pani ministerka povedala, že sa nič nezrušilo, čiže hovoriť o zrušení je absurdné. Povedala tiež, že sa to ďalej bude volať Inštitút vzdelávacej politiky – hoci celkom nerozumiem, prečo ho pričlenila k nejakému inému útvaru. Podľa mňa to nemala urobiť. Ministerka spresnila, že namiesto piatich tam bude pracovať trinásť ľudí, takže to nie je taká katastrofa, ako sa na prvý pohľad zdalo. Čítam celú vec tak, že jej zrejme prekážal riaditeľ inštitútu, ale toho mohla odvolať, je to v jej právomoci, a nemusela robiť takéto organizačné zmeny. Alebo jej možno prekážala riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania. Teraz sa miesto bude musieť obsadiť novým človekom. V každom prípade celkom neviem, čo to malo znamenať. Priznám sa, tým zmenám nerozumiem. Ale hovoriť o katastrofe, lavíne a podobne – to sa mi zdá prehnané.

Nemal by analytický útvar fungovať samostatne?

Ani doteraz nefungoval samostatne. Bol to odbor v rámci ministerstva, nie samostatná organizácia. Ale áno, podľa mňa by mal byť samostatnou jednotkou rezortu, bolo by to lepšie usporiadanie. To, čo urobila ministerka, je nezrozumiteľné, nepochopiteľné, neposilňuje to inštitút z hľadiska jeho postavenia, práve naopak, začleňuje ho pod nejaký iný odbor. Ako keby ministerka hovorila – analytické vybavenie nie je až tak dôležité, môže tam niekde na ministerstve byť, ale nepovažujem ho za vážnu jednotku. No ja si myslím, že človek z takéhoto inštitútu má sedieť na kľúčových poradách ministerstva, na vedení rezortu, pretože má informácie, dáta, ktoré by mohli byť užitočné pre dôležité rozhodnutia. A tým, že bol útvar niekam začlenený, akoby sa znížil jeho význam. Toto mi na rozhodnutí ministerstva prekáža a toto ministerka nijako nevysvetlila.