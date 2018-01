Kotlebovci ochrannú známku na svoje logo nedostali

Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, môžu ho dať preskúmať. Vyplýva to z vyjadrení riaditeľky odboru známok a dizajnov úradu Zdeny Hajnalovej.

„Politická strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko si prihlásila v decembri 2016 šesť prihlášok ochranných známok. Štyri z nich sú kombinované označenia predstavujúce logo strany a dve sú slovné "ĽS Naše Slovensko“ a „Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko“. Všetky štyri prihlášky obsahujúce kombinované označenia úrad zamietol zo zákonného dôvodu, ktorým je rozpor označenia s verejným poriadkom," uviedla pre TASR Hajnalová. V prípade kombinovaných ochranných známok ide o označenia pozostávajúce zo slovných a obrazových prvkov.

Rozhodnutie o zamietnutí vydal a odoslal úrad v decembru 2017. „Zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Dve uvedené slovné označenia boli v auguste 2017 zapísané do registra ochranných známok,“ doplnila Hajnalová.

To, že označenie úrad nezapíše do registra ochranných známok, neznamená podľa nej, že kotlebovci nemôžu označenie používať. Nemajú ale k nemu práva, ktoré dáva zákon o ochranných známkach. Kým nie je zaregistrované, mohli by ho napríklad používať aj iné osoby, nie iba kotlebovci, ktorí by naň mali v prípade registrácie výlučné právo.