Etická komisia Súdnej rady rokovala o Harabinovi

Etická komisia Súdnej rady vznikla v polovici decembra, tvorí ju päť členov rady. Zastúpenie v nej majú Ján Havlát (nominant vlády), Roman Huszár (nom. NR SR), Elena Berthotyová (nom. prezidenta), Lenka Praženková a Marcela Kosová (obe nominantky sudcov). Prvýkrát zasadla 4. januára. Jej úlohou bolo posúdiť vyjadrenia sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina. Podnet na to dala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Ktorých Harabinových výstupov sa týka, rezort neodpovedal. V jeho prípade by mala komisia presne vyložiť, čo je nevhodné správanie a kedy možno u sudcu hovoriť o slobode slova.

„Zaoberali sme sa návrhom ministerky, ktorá požiadala o výklad Zásad sudcovskej etiky. Najmä sa pýtala, čo je potrebné rozumieť pod nevhodným správaním sudcu alebo takým, ktoré vzbudzuje dojem nevhodnosti. Zaoberáme sa tiež výkladom slobody slova u sudcu. Tento návrh bol podaný v súvislosti s konkrétnymi výrokmi a správaním Štefana Harabina, ktoré ministerka špecifikovala v podanom návrhu,“ opísala priebeh prvého stretnutia sudkyňa Najvyššieho súdu Elena Berthotyová.

Harabin ešte v decembri na podnet ministerky reagoval tak, že by ju mali v súvislosti s projektom plánovanej väznice v Rimavskej Sobote trestne stíhať. „Je to ,bžániada' na desiatu,“ uviedol. Samotnú etickú komisiu označil za protiústavnú, pretože ústava podľa neho sudcovi nedovoľuje zriaďovať k rozhodovaniu poradné orgány. V minulosti sa viackrát urážlivo vyjadril na adresu predsedníčky Najvyššieho súdu Daniely Švecovej a bývalej šéfky Súdnej rady Jany Bajánkovej.

Stanovisko komisie nie je kompletné. Kedy bude, nie je známe. „Bude to záležať od toho, kedy a či nám prídu odpovede od odborníkov na otázky, ktoré momentálne formulujeme,“ priblížila Berthotyová. Na základe stanoviska o ďalšom postupe rozhodne Súdna rada. Keď ho prijme, stane sa súčasťou etických zásad. Ministerka alebo predsedníčka Súdnej rady sa potom budú môcť rozhodnúť, či na Harabina podajú disciplinárny ná­vrh.

Berthotyová ešte na decembrovom zasadnutí Súdnej rady navrhovala, aby členmi komisie mohli byť aj autority mimo justície, ktoré životným príbehom poskytli svedectvo o svojom charaktere. Jej návrh prijatý nebol. Minulý týždeň sa však dohodli, že takýchto odborníkov bude vhodné osloviť. „Buď etická komisia, alebo následne Súdna rada sa môžu obrátiť na odborníkov z mimojustičného prostredia so žiadosťou o zaujatie stanoviska. Aj súčasná etická komisia chce osloviť takýchto odborníkov,“ spresnila sudkyňa. Mená, ktoré by pripadali do úvahy, zatiaľ zverejňovať nechcú, pretože nie je jasné, či takúto žiadosť vôbec prijmú. Členmi komisie však nebudú.

Etická komisia by sa v budúcnosti mala zaoberať vzťahom predsedu Krajského súdu v Bratislave Ľuboša Sádovského a advokáta Radomíra Bžána. Meno advokáta sa medializovalo v súvislosti so 77-miliónovou odmenou za vyhratý spor o Vodné dielo Gabčíkovo s talianskou spoločnosťou Enel. V decembri sa v týždenníku Plus 7 Dní objavili fotografie a informácie, ktoré naznačovali jeho blízky vzťah so Sádovským. Žitňanská preto avizovala, že komisiu požiada o stanovisko k etike vzťahu medzi sudcom a advokátom.

Dohľad nad dodržiavaním etiky medzi sudcami má Súdna rada. Riadiť sa má Zásadami sudcovskej etiky, ktoré boli prijaté v decembri 2015. Etická komisia má pripraviť ich jednotný výklad. Ten bude dôležitý pre tých, ktorí budú podávať návrhy na disciplinárne stíhanie, rovnako aj pre disciplinárne senáty.