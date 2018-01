Kiska obedoval so svojimi predchodcami, nepríjemné témy na stole neboli

Kiska pozýva začiatkom januára do paláca bývalé hlavy štátu každý rok. Len jediný raz – v roku 2015 – spolu obedovala štvorica prezidentov. O rok neskôr sa už prvý prezident samostaného Slovenska Michal Kováč zo stretnutia ospravedlnil. Po jeho smrti v októbri 2016 pokračovali prezidenti v tradícii už len v trojici. Možnosť pozhovárať sa o aktuálnych témach si pochvaľujú.

„Som veľmi rád, že sa nám darí držať tradíciu a vždy si sadneme na začiatku roka s pánmi prezidentmi a porozprávame sa nielen o tom, ako sme sviatkovali, ale aj o veciach, ktoré nás spájajú, rozoberieme problémy, ale sa aj veľmi dobre zasmejeme a zabavíme,“ priblížil Kiska. Naznačil tiež, že Gašparovič a Schuster sa navzájom radi doberajú. „Obaja páni prezidenti majú veľmi dobrý zmysel pre humor,“ doplnil súčasný šéf Prezidentského paláca.

Traja prezidenti Slovenskej republiky. Autor: Pravda, Ivan Majerský

Kiskovi predchodcovia dokázali jeho slová aj na krátkom brífingu, počas ktorého sa neustále podpichovali. „Veľmi oceňujem, že máme možnosť aspoň raz do roka sa stretnúť, pán prezident Gašparovič nám túto možnosť nedal. Nezazlievam mu to, ale je dobré, ak nás aspoň raz do roka niekto vypočuje,“ naznačil Schuster. Gašparovič jeho vyjadrenie korigoval a dodal, že sa počas jeho úradovania predsa len dvakrát stretli. „A s pánom Kováčom aj viackrát, s ním sme sa dokázali zhovárať, ale pán Schuster chodil na drahé dovolenky, tak nemal čas byť na Slovensku a debatovať s nami,“ vrátil Gašparovič uštipačnú poznámku Schusterovi, ktorý so smiechom zareagoval – „za svoje cestovať môžem“.

Prezidenti priznali aj to, že nie na všetkých témach sa názorovo zhodnú. Gašparovič napríklad nesúhlasí s Kiskovým vyjadrením, že Slovensko je mafiánsky štát. „Áno, sú tu problémy, ktoré je ozaj treba riešiť, lebo sú hraničné, ale Slovensko má v rámci demokratických štátov svoje postavenie, zahraničných politikov, ktorí zaujímajú dôležité miesta v rámci európskej a svetovej politiky a myslím si, že takýto prívlastok Slovensku nepatrí,“ nazdáva sa Gašparovič. Kiskovi tiež pripomenul, že na to, aby mohol správne fungovať štát, musí fungovať aj spolupráca medzi prezidentom, vládou a parlamentom.

Aktuálny prezident na záver vyjadril nádej, že sa so svojimi predchodcami stretne v dobrom zdraví aj na budúci rok. Možno to však bude posledný obed v takomto zložení, keďže Slovensko v roku 2019 čakajú prezidentské voľby. Kiska stále nepotvrdil, či bude kandidovať, urobiť tak chce najneskôr v septembri.