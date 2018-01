Cudzinecká polícia v Bratislave by sa malo onedlho sťahovať

Oddelenie cudzineckej polície v Bratislave by sa malo v priebehu niekoľkých týždňov presťahovať do nových priestorov. Na utorňajšej tlačovej konferencii to uviedol prezident Policajného zboru Tibor Gašpar.

Oddelenie momentálne sídli na bratislavskej Hrobákovej ulici. Viaceré médiá v minulosti priniesli reportáže o cudzincoch, ktorí tu v niektorých obdobiach trávia dlhé hodiny čakaním v nedôstojných podmienkach na vybavenie potrebných povolení.

Nové bratislavské oddelenie by malo sídliť na Regrútskej ulici č. 4. „Počítam to, dúfam, už len na nejaké týždne, chýba tam niekoľko stavebných detailov, ktoré sa riešia, ako je napríklad aj prístupová trasa od zastávky MHD,“ povedal Gašpar.

Podľa neho má vybraté pracovisko dostatočný počet miest na vybavovanie, parkovacích miest či nových technológií. „Chceme tam zaviesť štandardný vyvolávací systém, verím, že to budú podmienky hodné tohto storočia, a nielen pre samotných policajtov, ale najmä pre ich klientov, pre cudzincov, ktorí sem prichádzajú vybavovať svoje povolenia,“ doplnil Gašpar.

Polícia chce taktiež spolupracovať s veľkými zamestnávateľmi na Slovensku, ako sú napríklad výrobcovia automobilov. „Pokiaľ bude vôľa, budeme zriaďovať vysunuté pracoviská cudzineckej polície priamo v ich priestoroch, ktoré nám poskytnú,“ dodal Gašpar.