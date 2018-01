Prezident Kiska povýšil a vymenoval generálov Ozbrojených síl

Prezident Andrej Kiska dnes povýšil a vymenoval generálov Ozbrojených síl SR. Ako sa uvádza na oficiálnej stránke prezidenta, do vojenskej hodnosti brigádny generál vymenoval Slavomíra Staviarskeho. Do vojenskej hodnosti brigádny generál vo výslužbe vymenoval Ivana Čierneho a do vojenskej hodnosti generálmajor povýšil Ľubomíra Svobodu.

„Chcel by som – ako vždy pri tejto príležitosti – pripomenúť dve veci. Práve ozbrojené sily a v nich ich najvyšší predstavitelia zabezpečujú jednu z najdôležitejších, ak nie úplne najdôležitejšiu úlohu štátu. Obranu, ochranu a bezpečnosť našich občanov. Ich pocit bezpečia závisí a musí sa opierať o vašu profesionálnu pripravenosť a osobnú autoritu," povedal Kiska vyznamenaným a dodal, že dokážeme, že sme schopní a odhodlaní plniť si dlhodobé záväzky aj voči našim spojencom. „Preto vás chcem na záver vyzvať, ako to robievam vždy pri takejto príležitosti. Buďte nároční v prvom rade sami na seba a svoje najbližšie okolie. Vyžadujte od svojich podriadených najlepšie výkony a zostaňte otvorení dobrým návrhom vašich podriadených,“ uzavrel Kiska.