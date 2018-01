Klenotníctvo asi vykradli cudzinci, škoda je až 880–tisíc

Auto, ktorým prebúrali vchod do klenotníctva, malo byť kradnuté. Polícia už vie aj to, ako sa páchatelia na pešiu zónu dostali. Lúpež nakoniec priniesla zlodejom ešte viac, ako sa pôvodne čakalo. Odhadovaná škoda stúpla z pol milióna na takmer 900-tisíc eur.

„Zo záberov a záznamov, ktoré sú k dispozícii, sa kriminalisti domnievajú, že by mohlo ísť o cudzincov,“ povedal v utorok prezident Policajného zboru Tibor Gašpar. Dodal, že na prípade intenzívne pracujú kriminalisti bratislavského krajského riaditeľstva. Polícia má k dispozícii viacero videozáznamov nielen z kamier mestskej polície, ale aj z okolitých súkromných prevádzok.

„Zatiaľ vieme povedať, že motorové vozidlo, na ktorom prišli páchatelia, bolo pravdepodobne odcudzené,“ uviedol Gašpar. Celá akcia trvala ani nie desať minút. Zlodeji sa pravdepodobne na Panskú ulicu v centre Bratislavy dostali smerom od Dómu sv. Martina popod Most SNP. Táto zóna má byť pritom – aj v súvislosti s teroristickými útokmi v západnej Európe – chránená proti nedovolenému vjazdu áut. Prezident Policajného zboru Tibor Gašpar tvrdí, že na prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré platili počas Vianočných trhov, už nebol dôvod. „Nie sme v čase vianočných sviatkov. Tie opatrenie už nie sú také, ako bývali v tých dňoch,“ reagoval.

Zlodeji by sa však nemali problém dostať k vykradnutému klenotníctvu ani počas sviatkov. Stačilo, aby prekonali jediný stĺpik na cyklistickom chodníku, ktorý vedie len niekoľko metrov od Mosta SNP. „Páchatelia okolo štvrtej ráno odpílili karbobrúskou jedno zabezpečovacie zariadenie, čo im umožnilo vstup do tejto časti mesta od Rybného námestia. To by za bežných okolností dňa asi nebolo možné,“ potvrdil Gašpar.

Polícii netrvalo dlho, kým na miesto činu prišla. Zlodejov však nezastihla ani bezpečnostná služba, ktorá klenotníctvo strážila. „Pokiaľ viem, objekt bol pripojený na súkromnú bezpečnostnú službu, ktorá by prioritne mala mať zabezpečený výjazd,“ pokračoval Gašpar. Polícia v pondelok informovala o hodnote ukradnutého tovaru. „Dnes môžem konštatovať, že už je to na úrovni 880-tisíc eur,“ doplnil.

Bývalý šéf policajných vyšetrovateľov a profesor oddelenia trestného práva, kriminalistiky a kriminológie na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy Jaroslav Ivor v pondelok pre Pravdu povedal, že akcia bola organizovaná, plánovaná a vykonaná s mimoriadnou odvahou, až drzosťou. Čin bude podľa neho kvalifikovaný ako vlámanie a ozbrojené prepadnutie, pretože páchatelia použili auto ako zbraň.

Fakt, že zlodejmi boli pravdepodobne cudzinci, by podľa neho nemal zabrániť ich vypátraniu. „Ani štátna hranica by nemala byť prekážkou pre ich odhalenie,“ domnieva sa Ivor.