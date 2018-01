Kaliňák chce dostať Kosíka na Slovensko, o jeho tvrdeniach pochybuje

Slovensko sa pokúsi dopraviť na svoje územie bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby (SIS) Ľuboša Kosíka, aby mohol vypovedať v prípade zavlečenia syna bývalého prezidenta Michala Kováča do cudziny.

Uviedol to minister vnútra Robert Kaliňák (Smer), ktorý reagoval na vyhlásenie Kosíka zaslané denníku Sme.

„Pokúsime sa dopraviť ho na Slovensko, aby mohol vypovedať tu. Aby tá jeho výpoveď bola relevantná,“ povedal v stredu po zasadnutí vlády novinárom Kaliňák. „Mám pocit, že to nebude jednoduché. Snažíme sa o to dosť intenzívne, naozaj,“ ozrejmil.

Kosíka, ktorý bol v roku 2015 odsúdený Špecializovaným trestným súdom na 14 rokov za falšovanie zmeniek a je na úteku, zatkli v Mali. Ministerské oddelenie medzinárodnej policajnej spolupráce je podľa Kaliňáka v priamom kontakte s orgánmi tejto africkej krajiny. Kaliňák sa spolieha aj na ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru), ktorý predsedá Valnému zhromaždeniu OSN.

„Chcem ešte aj využiť pozíciu nášho ministra zahraničných vecí, ktorý by mohol takisto možno vyvinúť ešte ďalší tlak,“ uviedol s tým, že samotný rezort diplomacie sa určite už snaží v tejto veci konať. „V niektorých krajinách to trvá dlho, viete, že aj tam je obmedzený na slobode, takže uvidíme, ako to dopadne,“ doplnil.

V minulosti jeden z piatich členov komanda, ktoré v roku 1995 unieslo syna prezidenta Michala Kováča tvrdí, že únos riadil osobne vtedajší šéf SIS Ivan Lexa. Uviedol to vo vyhlásení zaslanom denníku Sme. Kaliňák o jeho tvrdení pochybuje.

„Pôsobí to pre mňa veľmi účelovo. Prečo teraz, prečo v tejto chvíli, prečo to neurobil predtým, keď tu bol, keď prebiehal jeho proces, pred jeho odsúdením. Tých príležitostí bolo tisíc,“ reagoval na vyjadrenia exsiskára.

O vydanie Kosíka sa opakovane neúspešne snaží slovenské ministerstvo spravodlivosti. Ministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd) priznala, že africká strana na oficiálne žiadosti doteraz nijako nezareagovala. „My sme opakovane žiadali o extradíciu. Poslednýkrát som tú žiadosť adresovala ministrovi spravodlivosti aj premiérovi. Nemáme zatiaľ spätnú väzbu,“ informovala po zasadnutí vlády.

Kosík: Všetko riadil Lexa

Slovensko nemá s Mali uzatvorenú zmluvu o extradícii, teda vzájomnom vydávaní zadržaných zločincov. „Takže ten proces môže trvať dlhšie. Podľa mojich informácií ten proces v Mali zvykne trvať dlhšie aj so štátmi, ktoré majú zmluvu, nie so štátmi, ktoré zmluvu nemajú, ale za ministerstvo spravodlivosti môžem povedať, že sme doteraz urobili všetko, čo sme urobiť mohli,“ zdôraznila Žitňanská.

„Všetko bolo riadené Ivanom Lexom. Vedel o každom kroku príslušníkov SIS počas únosu,“ píše Kosík vo vyhlásení. Akciu podľa jeho slov zo služobného auta v blízkosti kontroloval vtedajší námestník tajnej služby Jaroslav Svěchota. Lexa podľa Kosíka dával rozkazy zo svojej kancelárie.

Kosík chce o kauze vypovedať. Vo vyhlásení zdôrazňuje, že si je vedomý možných právnych následkov. Uvádza tiež, že nie je pod vplyvom omamných látok, alkoholu a nikto ho k ničomu nenútil.