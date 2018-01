Rusko a Kočner sa majú dohodnúť na znaleckom posudku ohľadom zmeniek

Protistrany v spore o vyplatenie zmenky za viac ako 26 miliónov eur by sa podľa súdu mali dohodnúť na vypracovaní spoločného znaleckého posudku o pravosti zmenky. Uviedol to dnes sudca Okresného súdu Bratislava V a odročil pojednávanie na 19. februára. Sudca zároveň vyčítal stranám, konkrétne právnemu zástupcovi spoločnosti Správa a inkaso zmeniek Mariána Kočnera ako žalobcu a zástupcom Pavla Ruska a spoločnosti Markíza Slovakia ako žalovaných, že sa nepokúsili o vzájomný zmier. Podľa neho súčasná situácia, keď strany sporu spolu nerokovali, zvyšuje trovy konania, ktoré už teraz dosahujú tisíce eur. Právny zástupca Markízy Tomáš Kamenec v tejto súvislosti pred súdom uviedol, že aktivita v dokazovaní by mala byť na strane žalobcu. Ten podľa neho zmenku ako aj dohodu o vyplňovacom práve predložil súdu až v decembri 2017, respektíve v januári 2018, teda 15 mesiacov po podaní žaloby. Zároveň navrhuje, aby posudok o pravosti zmenky bol vypracovaný vo Veľkej Británii znalcom, ktorý vymyslel metódu určovania veku atramentu.

Zároveň skonštatoval, že neverí, že zmenky boli vystavené 11. júna 2000, ako uvádza žalobca. „My máme za to, že tie zmenky neboli podpísane v roku 2000 a chceme, aby znalci posúdili, či skutočne s rôznymi aspektmi boli podpísané v tom dátume, ako tvrdia žalobca a žalovaný v prvom rade,“ povedal s tým, že Pavol Rusko ako žalovaný v prvom rade sa v auguste minulého roka vyjadril vo svojom podaní, že zmenky podpísal. Žalobca však podľa Kamenca namieta ním navrhnutých zahraničných znalcov.

Žalobcom predložená dohoda o vyplňovacom práve podľa Kamenca indikuje, že zmenka bola vystavená ako súčasť zmieru v mediálne známej kauze Gamatex. „To považuje žalovaný v druhom rade (Markíza) za nie celkom pravdepodobné,“ zdôraznil Kamenec. Zmenka bola podľa dohody o vyplňovacom práve splatná po 15 rokoch. „Nemyslím si však, že v reálnom svete sa takto obchoduje a že toto je niečo, čo by reálne mohlo byť medzi stranami dohodnuté v roku 2000,“ skonštatoval. Ako ďalej povedal, Markíza si ako žalovaný v druhom rade splnil v rámci konania všetky svoje povinnosti, naopak, žalobca bol dlhý čas pasívny a nepredkladal dôkazy. „Máme za to, že súd by nemal konať o tých dokladoch, ktoré boli predložené zo strany žalobcu v decembri a v januári,“ dodal. /

Týždenník Trend ešte v máji 2017 informoval, že firma podnikateľa Mariána Kočnera žaluje televíziu Markíza s tým, že jeho firma žiada vyplatenie zmeniek, ktoré vystavil ešte v júni 2000 bývalý riaditeľ televízie Pavol Rusko. Štyri zmenky za spolu 69 miliónov eur mali byť garantované spoločnosťou Markíza, za ktorú sa podpísal rovnako Pavol Rusko ako vtedajší akcionár. O vyplatení každej zo zmeniek pojednáva súd samostatne.