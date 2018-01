Predsedníčka Ústavného súdu Macejková čaká ospravedlnenie poradcu prezidenta Mazáka

Vyjadrenia poradcu a právneho zástupcu prezidenta SR Jána Mazáka v komentári z 22. decembra v jednom z denník v súvislosti s kauzou nevymenovaných kandidátov na sudcov ÚS hrubo presahujú mieru oprávnenej kritiky. Uvádza sa to v stanovisku predsedníčky Ústavného súdu '(ÚS) SR Ivetty Macejkovej. Autor komentára uvádza podľa nej klamlivé informácie, pričom ani nepredstiera snahu o odbornú argumentáciu a znižuje sa k urážlivým výrokom na adresu ústavných sudcov a ústavného súdu. Macejková očakáva, že autor komentára Mazák sa verejne ospravedlní prezidentovi Slovenskej republiky za to, že svojím nesprávnym a následne neúspešným právnym poradenstvom v tzv. kauze nevymenovaných kandidátov na sudcov ústavného súdu doviedol hlavu štátu do stavu, keď viac ako tri roky porušoval Ústavu SR.

Bulvárne dielo

„Rovnako očakávam (a nielen ja) verejné ospravedlnenie autora komentára Jána Mazáka sudcom ústavného súdu za vyjadrenia, ktorými znevážil ich postavenie a ich rozhodovaciu činnosť a rovnako i postavenie Ústavného súdu Slovenskej republiky ako nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti,“ uviedla Macejková.

„Komentár skĺzava do roviny bulvárneho diela so znakmi osobného citového zafarbenia, keď autor komentára Ján Mazák zrejme v snahe zakryť svoju frustráciu z nesprávneho a následne neúspešného právneho zastupovania prezidenta Slovenskej republiky v konaniach pred ústavným súdom v tzv. kauze nevymenovaných kandidátov na sudcov ústavného súdu fabuluje a špekuluje o motívoch sudcov ústavného súdu. Jeho vyjadrenia sú o to viac poľutovaniahodné, že samotný autor komentára je bývalým predsedom ústavného súdu a v súčasnosti sa uchádza o funkcie v medzinárodných súdnych inštitúciách za Slovenskú republiku,“ uviedla Macejková.

Nekorektné a vrcholne neprofesionálne výroky

Dodala, že autor komentára bez akýchkoľvek ťažkostí hovorí o krivení a ignorácii ústavy sudcami ústavného súdu. Ako sa ďalej v stanovisku píše, takéto tvrdenia vyslovil človek, ktorého zjavne nesprávne a následne neúspešné právne poradenstvo v oblasti ústavného práva priviedlo prezidenta Slovenskej republiky do situácie, keď znefunkčnil ústavný orgán – ústavný súd, porušoval ústavné práva kandidátov na sudcov ústavného súdu viac ako tri roky, čo potvrdzujú aj tri právoplatné rozhodnutia ústavného súdu a dve stanoviská Benátskej komisie. Podľa Macejkovej osobitným negatívom poskytovania právneho poradenstva prezidentovi SR v týchto veciach je fakt, že autor komentára je za takéto právne poradenstvo zrejme odmeňovaný zo štátneho rozpočtu, a teda z daní všetkých občanov SR.

Macejková poznamenala, že urážlivé, nekorektné a vrcholne neprofesionálne výroky na adresu ústavného súdu a sudcov ústavného súdu predstavujú v kontexte daného komentára taký zásah do práv na ochranu osobnosti, ktorý by v iných prípadoch mohol viesť k podaniu civilnej žaloby o ochranu osobnosti. Podľa jej názoru však sudcovia ústavného súdu neprejavia autorovi komentára Jánovi Mazákovi, zrejme frustrovaného zo závažného odborného zlyhania, „poctu“ v podobe spätnej väzby na jeho invektívy a vďaka ich nadhľadu a hodnotovému rebríčku, v ktorom na prvom mieste stojí ochrana základných ľudských práv a slobôd občanov tejto krajiny, sa nebudú jeho vyjadreniami ďalej zaoberať.