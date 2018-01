Ministerská sestra Tatiana Hrindová skončila dobrovoľne, tvrdí, že mala slabé slovo

Takto vo štvrtok objasnila dôvody, prečo sa z tejto funkcie rozhodla dobrovoľne odísť ku koncu decembra minulého roka.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ale tvrdenia o slabých kompetenciách odmieta, hovorí že ministerská sestra ich má dostatočné. „Podieľala sa na mnohých opatreniach,“ povedala hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová.

Hrindová šéfovala na MZ SR odboru ošetrovateľstva od augusta 2016. Šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) ho zriadil krátko po svojom nástupe na MZ, aby pripravoval opatrenia v prospech sestier. Hrindovú do funkcie nominovala sesterská komora. Ministerská sestra by mala mať podľa komory väčšie kompetencie, ako má teraz, „aby ošetrovateľstvo mohlo napredovať“.

Potvrdzuje to aj Hrindová. „Nemala som možnosť vstupovať do rozhodnutí, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňovali život sestier,“ povedala. Prekážalo jej napríklad, že sa neriešili podnety sestier na nedodržiavanie nariadenia vlády či nedostatočná komunikácia s ministrom, hoci na to upozorňovala. Takisto uviedla, že rezort je napriek upozorneniam nečinný napríklad pri kontrole personálnych normatívov v oblasti riadenia ošetrovateľskej starostlivosti.

Ministerstvo zdravotníctva rozhodnutie Hrindovej rešpektuje. „Ide o jej osobné rozhodnutie,“ povedala Eliášová. V tvrdeniach o slabých kompetenciách ale ministerstvo zdravotníctva oponuje. Ministerská sestra má podľa neho dostatočné kompetencie na to, aby pripravovala a tvorila opatrenia v prospech sestier. „Odbor ošetrovateľstva sa podieľal a podieľa na príprave mnohých opatrení zlepšujúcich pracovné podmienky sestier,“ povedala Eliášová. Rezort považuje zriadenie tohto odboru za systémové opatrenie.

Ministerstvo vypíše na post ministerskej sestry výberové konanie. Drucker už listom oslovil sesterskú komoru, aby do výberového konania navrhla potenciálne uchádzačky či uchádzačov.

Sesterská komora uchádzačov navrhne, zatiaľ nespresnila koho. A prečo to urobí, keď má ministerská sestra zatiaľ „slabé slovo“? „Pretože stále má táto funkcia pre nás význam,“ povedala Iveta Lazorová, šéfka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Hrindovej sa totiž podľa nej vo funkcii podarilo presadiť lepšie postupy pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti o umierajúcich či domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Lazorová však tvrdí, že do budúcna by sa ale mal rezort zamyslieť, či odbor ošetrovateľstva „má byť takýmto spôsobom zaradený v štruktúre ministerstva“. „Pretože nemá zmysel, aby tam odborník z ošetrovateľstva sedel bez toho, aby mal možnosť zasiahnuť do riadenia samotného ošetrovateľstva a dialo sa to politicky,“ dodala Lazorová.