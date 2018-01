O výstavbe ďalšej malej vodnej elektrárne na Hrone rozhodne súd

Proces posudzovania vplyvov na životného prostredie nebol v súlade s platným zákonom, uviedol Juraj Rizman z organizácie VIA IURIS, ktorá súdnu žalobu právne zastrešuje. Plánovaná MVE je tiež navrhnutá v rozpore s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja, a to vzhľadom na možné zníženie atraktivity turistickej vodnej cesty na rieke Hron.

Obavy o prírodu

Ako uviedla Martina Paulíková zo Združenia Slatinka, proces posudzovania vplyvov MVE Hronský Beňadik na životné prostredie nezohľadnil skutočnosť, že elektráreň môže negatívne ovplyvniť vládou odsúhlasené chránené územie európskeho významu s názvom Stredný tok Hrona. „Ukazuje to, ako formálne a nedostatočne bolo posudzovanie vplyvov na životné prostredie v prípade tejto MVE realizované,“ konštatovala Paulíková.

Plány na výstavbu MVE Hronský Beňadik kritizuje aj Svetový fond pre ochranu prírody (WWF), ktorý podporil podanie súdnej žaloby. „Výstavba elektrárne môže mať významný negatívny vplyv na populácie cieľových druhov územia európskeho významu Stredný tok Hrona. Ide väčšinou o prúdomilné druhy rýb. Výstavbou MVE sa úplne zmení charakter vodného prostredia z tečúcej vody na stojatú. Elektráreň bude navyše predstavovať bariéru, ktorá bude brániť migrácii rýb. Opomenutie zhodnotenia týchto vplyvov na chránené druhy územia európskeho významu je samo o sebe porušením európskej Smernice o biotopoch,“ zdôraznila Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

Kauza Iliaš

Odporcovia výstavby MVE Hronský Beňadik podali žalobu v spolupráci s právnikmi organizácie VIA IURIS. Tí miestnym občanom a ochranárom už minulý rok úspešne pomohli v kauze plánovanej výstavby MVE Iliaš pri Banskej Bystrici. Krajský súd vtedy zrušil rozhodnutie Okresného úradu v Banskej Bystrici, podľa ktorého výstavbu malej vodnej elektrárne nebolo vôbec potrebné posúdiť z hľadiska jej vplyvu na životné prostredie. „V kauze Iliaš bolo našou snahou dosiahnuť, aby aj plánovaná výstavba malých vodných elektrární musela prejsť procesom posúdenia vplyvov na životné prostredie. Teraz, keď je už jasné, že aj výstavba MVE podlieha posúdeniu, zamerali sme sa na to, aby kompetentné orgány proces posudzovania vplyvov na životné prostredie realizovali dôkladne a podľa zákona,“ zdôraznil právnik VIA IURIS Imrich Vozár.

Na záver vyjadril presvedčenie, že posudzovanie vplyvov MVE Hronský Beňadik na životné prostredie sa uskutočnilo nedostatočným a účelovým spôsobom a v rozpore s platným zákonom.