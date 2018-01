Predstavitelia strany Spolu odovzdali ministerstvu vnútra vyše 18-tisíc podpisov

Líder strany a poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý uviedol, že strana chce vymeniť terajšiu vládu škandálov za odbornú a proeurópsku silu, ktorá bude riešiť skutočné problémy ľudí. „Naším cieľom je, aby ľudia na Slovensku už nemuseli voliť menšie zlo. Naším cieľom je, aby si ľudia mohli vybrať, čomu skutočne veria,“ dodal.

Medzi prioritami je podľa Beblavého štát, kde platí jeden meter pre všetkých, silná a moderná ekonomika, ktorá pomôže každému, kto pomoc potrebuje, dostupné zdravotníctvo a kvalitné školstvo. „Vybrali sme si cestu bez vládnych kresiel, ktoré nám boli ponúkané, bez oligarchov a na jej konci verím, že nás čaká víťazstvo,“ uviedol s tým, že voličom dali sľub, že so Smerom Roberta Fica do vlády nepôjdu, a to platí aj do budúcnosti.

Poslankyňa NR SR a primátorka Prievidze Katarína Macháčková vyjadrila poďakovanie ľuďom, ktorí pridali podpisy. „Beriem tento úžasný výsledok s pokorou a vďačnosťou. Chcem z celého srdca poďakovať každému občanovi, ktorý podporil svojím podpisom vznik SPOLU. Vašu dôveru nesklameme,“ uviedla. Podľa nej je to aj zásluhou ich ľudí, ktorí podpisy zbierali. „Verili sme našim ľuďom. Už za prvé tri týždne sme vyzbierali 17-tisíc podpisov,“ uviedla a dodala, že podpisy vyzbierali rovnomerne vo všetkých krajoch, čo svedčí o tom, že SPOLU je regionálna strana, nie bratislavská. „Chceme pokračovať spolu vo všetkých regiónoch Slovenska,“ dodala.

Beblavý uviedol, že predpokladaný rozpočet do najbližších parlamentných volieb má strana pol milióna eur. Tretinu z toho poskytli zakladatelia strany, druhú tretinu malí darcovia, ktorí poskytli sumu do tisíc eur a tretinu strední a veľkí darcovia.

SPOLU sa plánuje zúčastniť aj v nadchádzajúcich komunálnych voľbách, ktoré chcú využiť na to, aby do najnižších úrovní vládnutia dotiahli nových a schopných ľudí. Vo veľkých mestách rokujú o tom, kto by mal za ich stranu kandidovať. Neplánujú však v každom krajskom meste postaviť kandidáta, sú otvorení aj možnej predvolebnej koalícii. „Chceme kandidovať tak, aby sme čo najviac pomohli zmene,“ uzavrel Beblavý.

Medzi hlavných predstaviteľov strany patria poslanci NR SR Miroslav Beblavý, Katarína Macháčková, Jozef Mihál, Oto Žarnay, Simona Petrík, Zuzana Zimenová, Viera Dubáčová.