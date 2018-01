VšZP stláča ceny za ortopedické pomôcky

Informácie o vyjednávaní Všeobecnej zdravotnej poisťovne o cenách ortopedických pomôcok vyvolali rozruch medzi zdravotníkmi aj pacientmi. Slovenská komora ortopedických technikov zverejnila návrh cenníka poisťovne, ktorý by mal platiť od februára. Podľa neho by ľudia, ktorí potrebujú ortézy či protézy na mieru, mali doplácať stovky eur, dnes je doplatok nulový. Vedenie VšZP tvrdí, že tieto údaje sú klamlivé, pretože rokovania o zmluve ešte neukončili.

Do skupiny pacientov, ktorí potrebujú pomôcky na mieru, patria chorí po mozgových obrnách, amputáciách nôh, ale aj po operáciách kĺbov. Bez nich sa nevedia pohybovať. Všeobecná zdravotná poisťovňa v týchto dňoch vyjednáva s komorou ortopedických technikov, koľko za pomôcky dá zo zdravotného poistenia. Predložila cenník so zmenami pri viac ako 500 položkách. Podľa komory návrh VšZP v praxi znamená, že pri detskej členkovej ortéze bude musieť pacient doplácať viac ako 100 eur, ortézy zápästia a rúk pre dieťa budú s doplatkom takmer 80 eur. Ťažko telesne postihnutí pacienti s amputáciami by podľa komory mali platiť za privykaciu protézu od 200 do 650 eur a za definitívnu protézu od 300 do 1 200 eur. Spoluúčasť pacienta na úrovni 100 eur by sa mala týkať aj bežne vydávaných pomôcok ako ortéz po operácii kolenného kĺbu. Za pevné plastové ortézy pri zlomeninách nohy, predkolenia alebo členku by to malo byť viac ako 60 eur.

„S týmto návrhom poskytovatelia individuálnych ortopedicko-protetických pomôcok nesúhlasia a odmietajú ho,“ reagovala viceprezidentka komory Andrea Černá. Zároveň upozornila, že navrhnuté doplatky sú v rozpore s opatrením ministerstva zdravotníctva, ktoré garantuje individuálne ortézy aj protézy všetkým pacientom bez doplatku.

Konečná cena pomôcky sa skladá z ceny materiálu, ceny práce, degresívnej marže v rozpätí 13 – 9 percent plus desaťpercentnej DPH. Výrobcovia ku každej pomôcke predkladajú poisťovni kalkulačné listy, kde sú údaje o nákladoch. VšZP však prišla s oveľa nižšími cenami, než bolo na kalkulačných listoch. Jej návrh, ako tvrdí Černá, neumožňuje zhotoviť individuálne ortézy a protézy bez spoluúčasti pacientov, pretože úhrada poisťovne nepokryje poskytovateľom náklady.

Kto sa bez pomôcky nezaobíde

Ortézu na nohu takmer celý život používa Emília F. z Kostolian pod Tribečom v okrese Nitra. V dvoch rokoch prekonala detskú obrnu. Pomôcku, ktorá jej spevňuje koleno a padajúci členok, jej robia na mieru raz do roka. Doteraz neplatila nič. „Neviem si to predstaviť, že by som si mala doplácať čo len sto eur, už to je veľa. Neviem, čo budem robiť, keďže sa bez ortézy nezaobídem,“ povedala.

Ortopedické topánky vyrobené na mieru a vložky do topánok potrebuje Daniela Z. z Nitry pre svoju dcéru, ktorá je po detskej mozgovej obrne. „Už dnes za to platíme cez 27 eur a neviem si predstaviť, že to bude viac,“ podčiarkla pani Zetuchová. Dcéra má 34 rokov a tristoeurový dôchodok. Okrem toho berie množstvo liekov, za ktoré treba platiť. Rodičia celý rok šetria dcére na kúpele. „Nemám slov na to, že idú ceny ortopedických pomôcok hore. Celý život sme si platili odvody do zdravotnej poisťovne a teraz ešte máme platiť viac? To je obyčajné vydieranie najslabšej skupiny ľudí,“ poznamenala.

Poisťovňa tvrdenia komory odmieta

Všeobecná zdravotná poisťovňa odmieta tvrdenia komory a považuje ich za klamlivé. „Informácie ortopedických technikov napríklad o pripravovaných doplatkoch pre telesne postihnutých vo výške 1 200 eur za pomôcku považujeme za absolútny nezmysel. Spôsob, akým komora komunikuje cez médiá, považujeme za nekorektný a neprofesionálny, keďže rokovania nie sú ukončené,“ uviedla hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková.

Na prvom tohtoročnom stretnutí so zástupcami komory bolo podľa Vasilenkovej zatiaľ iba načrtnutých niekoľko možností, ako upraviť zmluvné vzťahy pre tento rok, pričom konkrétne doplatky za ortopedické pomôcky zhotovené na mieru nie sú predmetom rokovania a ani v minulosti neboli. K návrhom VšZP má komora pripraviť svoje pripomienky do budúcej stredy. „Zmluvy s ortopedickými technikmi chceme optimalizovať aj preto, lebo naši revízni lekári vlani zistili práve pri individuálnych pomôckach závažné porušenia zákona s finančným postihom za takmer 2,1-milióna eur,“ doplnila hovorkyňa.

Ministerstvo zdravotníctva považuje vyjadrenia ortopedických technikov za šírenie nepravdivých a falošných dezinformácií. „VšZP nikdy nebude navrhovať takéto bláznivé zvyšovanie doplatkov,“ avizovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Ministerstvo by podľa nej s takýmito „zdravému rozumu odporujúcimi” návrhmi nikdy nesúhlasilo. "Vnímame to iba ako snahu prekryť škandál s podvodmi na ortopedických pomôckach, na ktoré upozornila práve VšZP,“ uzavrela Eliášová.