Lesy sú pre zdravé prostredie dôležité, sú však jediným zdrojom dreva, upozorňujú lesníci

Zástupcovia vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, združení, pôsobiacich v lesnom hospodárstve ako aj vedeckých, výskumných a vzdelávacích lesníckych inštitúcií na Slovensku žiadajú zvýšenie dohľadu štátu nad hospodárením v lesoch, a to posilnením postavenia štátnej správy lesného hospodárstva.

Požadujú zosúladenie zákona o lesoch a zákona o ochrane prírody a krajiny tak, aby sa odstránila nejednotnosť posudzovania činností v lesoch. Podporujú tiež prehodnotenie rozsahu súčasných chránených území, pričom vyhlasovanie nových chránených území by sa malo vykonávať na základe zonácie územia a schopnosti štátu nové chránené územie financovať z verejných zdrojov.

Lesnícke subjekty to vyhlásili v spoločnom memorande o vzájomnej spolupráci, ktoré podpísali vo štvrtok. Signatári si uvedomujú svoju zodpovednosť za stav lesov na Slovensku a chcú prispieť k diskusii o ich multifunkčnej úlohe a ochrane. Zaviazali sa, že budú spolupracovať pri zavádzaní prírode blízkeho obhospodarovania lesov tam, kde sú na to podmienky, alebo pri vytváraní takýchto podmienok. Na zlepšení stavu lesov by sa však mali podieľať všetci tí, ktorí sa podieľajú aj na ich poškodzovaní znečisťovaním ovzdušia, vôd a neprimeraným verejným využívaním.

Signatári si uvedomujú celospoločenské poslanie lesov v modernej spoločnosti ako aj ich úlohu pri ochrane ovzdušia, pôdy, vody, biodiverzity a zmierňovania klimatických zmien. Zdôraznili však, že aj napriek tomu lesy zostanú jediným zdrojom dreva ako nenahraditeľnej ekologickej a obnoviteľnej suroviny, pričom zdroje z jeho predaja zabezpečujú ekonomickú životaschopnosť lesného hospodárstva. V tejto súvislosti pripomínajú, že aj EÚ uznala rovnocennosť sociálnych a ekonomických funkcií lesov s ich environmentálnymi a kultúrnymi funkciami. Signatári sú znepokojení, že rôzne názory na využitie lesov na Slovensku vytvorili nezmieriteľné tábory, ktoré medzi sebou nekomunikujú, čo považujú za základnú prekážku pre dosahovanie rozumných a udržateľných riešení.